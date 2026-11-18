TRT ve ISF Studios ortak yapımı "Rafadan Tayfa Gordion", 25 Aralık 2026 Cuma günü sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Sevilen animasyon serisinin altıncı filmi olan yapımda Rafadan Tayfa, Ankara'da gizemli bir vazonun çalınmasının ardından unutulmuş bir efsanenin izini sürüyor. Yapımcılığını ve yönetmenliğini İsmail Fidan'ın üstlendiği filmin senaryosunu Ozan Çivit kaleme aldı. Rafadan Tayfa Gordion ne zaman çıkacak, vizyon tarihi ne, filmin konusu ne ve seslendirme kadrosunda kimler var soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Rafadan Tayfa Gordion filmine ilişkin tüm detaylar.

RAFADAN TAYFA GORDİON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rafadan Tayfa Gordion, 25 Aralık 2026 Cuma günü vizyona girecek. Film, yarıyıl tatili öncesinde çocuklar ve ailelerle sinema salonlarında buluşacak.

RAFADAN TAYFA GORDİON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Evet, Rafadan Tayfa Gordion'un yeni fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Tayfa'nın Ankara'da çıktığı gizem dolu maceradan kareler yer alıyor.

RAFADAN TAYFA GORDİON'UN KONUSU NE?

Yeni filmde Rafadan Tayfa, Ankara'da gizemli bir vazonun çalınmasının ardından unutulmuş bir efsanenin izini sürüyor. Vazonun üzerindeki kabartmalar, Kamil'e benzeyen bir figür ve Ankara'nın simgelerinde saklı işaretler, ekibi geçmişten bugüne uzanan bir bilmecenin peşine düşürüyor.

İpuçlarını bir araya getiren Tayfa, Midas'ın mührü efsanesinin ardındaki gerçeği araştırıyor. Ekip, bu yolculukta binlerce yıl önce atıldığına inanılan Gordion Düğümü'nü çözmeye çalışıyor. Film, tarihi, gizemi ve macerayı bir araya getiriyor.

RAFADAN TAYFA GORDİON'UN YÖNETMENİ KİM?

Rafadan Tayfa Gordion'un yapımcılığını ve yönetmenliğini İsmail Fidan üstlendi. Filmin senaryosunu ise Ozan Çivit kaleme aldı. Yapım, TRT ve ISF Studios ortaklığıyla hazırlandı.

RAFADAN TAYFA GORDİON SESLENDİRME KADROSU

Filmin seslendirme kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Levent Kol

Yağmur Sergen

Hakan Coşar

Şirin Giobbi

Aysın Işımer

Emine Sergen Kazbek

İsmet Numanoğlu

Hakan Bozbey

Serdar Özap

Altay Çapan

Okan Şenozan

GORDİON DÜĞÜMÜ NEDİR?

Gordion Düğümü, Frigya'nın başkenti Gordion'la ilgili ünlü bir efsaneye dayanıyor. Efsaneye göre Frig Kralı Gordios'un arabasına bağlanan düğümü çözen kişinin Asya'ya hükmedeceğine inanılıyordu. Rivayete göre Büyük İskender, düğümü kılıcıyla keserek bu efsaneyi kendi lehine yorumladı. Gordion antik kenti, bugün Ankara'nın Polatlı ilçesi sınırları içinde yer alıyor ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunuyor.

MİDAS KİMDİR?

Midas, Frig krallarının en tanınmış ismi olarak biliniyor. Efsanelere göre dokunduğu her şeyi altına çevirme gücüne sahip olan Midas, Anadolu'nun en bilinen mitolojik figürleri arasında yer alıyor. Gordion'daki büyük tümülüsün ise Midas'ın ailesine ait olduğu düşünülüyor.

RAFADAN TAYFA NEDİR?

Rafadan Tayfa, ISF Studios tarafından hazırlanan ve TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan bir animasyon dizisi. Bir mahallede yaşayan çocukların maceralarını konu alan yapım, sinema filmleriyle de geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Rafadan Tayfa Gordion, serinin altıncı sinema filmi olacak.