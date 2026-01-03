Putin mi Büyük Trump mı büyük, hangisi daha yaşlı, aralarında kaç yaş var?

Putin mi daha büyük, Trump mı? Hangisi daha yaşlı? Bu soru, yalnızca biyografik bir merak değil; aynı zamanda iki liderin siyasi geçmişlerini, tecrübelerini ve dünya sahnesindeki etkilerini anlamak açısından da önemli.

PUTİN Mİ DAHA BÜYÜK TRUMP MI? HANGİSİ DAHA YAŞLI?

Dünya siyasetinin son yıllarına damga vuran iki güçlü lider: Vladimir Putin ve Donald Trump. Biri Rusya'yı uzun yıllardır yöneten tecrübeli bir lider, diğeri ise ABD siyasetini altüst eden sıra dışı bir figür. Peki sıkça merak edilen soruya net bir yanıt verelim: Putin mi daha büyük, Trump mı? Hangisi daha yaşlı?

DONALD TRUMP'IN DOĞUM TARİHİ VE YAŞI

Donald John Trump, 14 Haziran 1946 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde dünyaya geldi. İş insanı kimliğiyle tanınan Trump, 2016 yılında ABD Başkanı seçilerek siyasi kariyerini zirveye taşıdı.

Trump, iş dünyasındaki agresif tarzını siyasete de taşıdı ve özellikle dış politikadaki sert çıkışlarıyla küresel gündemde sık sık yer aldı. Doğum yılına bakıldığında, Trump 1940'lı yılların ortasında doğmuş bir lider olarak dikkat çekiyor.

Bugün itibarıyla değerlendirildiğinde Donald Trump, Putin'den daha yaşlı bir lider konumunda bulunuyor.

VLADIMIR PUTİN'İN DOĞUM TARİHİ VE YAŞI

Vladimir Vladimiroviç Putin ise 7 Ekim 1952 tarihinde, dönemin Sovyetler Birliği sınırları içinde yer alan Leningrad'da (bugünkü St. Petersburg) doğdu. Eski bir KGB ajanı olan Putin, 2000 yılından bu yana Rusya'nın en güçlü siyasi figürü olmayı başardı.

Putin, uzun süreli iktidarı, sert devlet anlayışı ve jeopolitik hamleleriyle modern dünya tarihinin en etkili liderlerinden biri olarak görülüyor. Ancak yaş açısından bakıldığında, Putin Trump'tan yaklaşık 6 yaş daha genç.

PUTİN Mİ TRUMP MI DAHA YAŞLI?

Bu sorunun cevabı net ve tartışmasız:

Donald Trump, Vladimir Putin'den daha yaşlıdır.

• Donald Trump: 14 Haziran 1946 doğumlu

• Vladimir Putin: 7 Ekim 1952 doğumlu

Aralarında yaklaşık 6 yıllık bir yaş farkı bulunuyor. Bu fark, özellikle siyasi kariyer süreleriyle birlikte değerlendirildiğinde ilginç bir tablo ortaya koyuyor.

YAŞ FARKINA RAĞMEN KİM DAHA DENEYİMLİ?

Yaş açısından Trump önde olsa da, siyasi tecrübe bakımından Putin açık ara önde. Putin, Rusya'da başbakanlık ve devlet başkanlığı görevlerini yıllardır sürdürüyor. Trump ise tek dönemlik ABD başkanlığı yapmış olmasına rağmen hâlâ Amerikan siyasetinin en etkili isimlerinden biri olmayı başarıyor.

Bu durum, yaşın tek başına liderlikte belirleyici olmadığını; siyasi sistem, ülke yapısı ve kişisel stratejilerin çok daha önemli olduğunu gösteriyor.

İKİ LİDERİN KÜRESEL ETKİSİ

Trump ve Putin, yaş farkına rağmen dünya siyasetinde benzer ölçekte etki yaratabilmiş iki isim. Trump'ın açıklamaları piyasaları sarsarken, Putin'in askeri ve diplomatik hamleleri küresel dengeleri değiştirebiliyor.