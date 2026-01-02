Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde görev yapan Polis Memuru Bayram Durkal, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Durkal'ın vefatı, ailesi, yakınları ve emniyet camiası başta olmak üzere ilçede derin bir üzüntü yarattı. Peki, Polis memuru Bayram Durkal neden öldü? Bayram Durkal kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

POLİS MEMURU BAYRAM DURKAL NEDEN ÖLDÜ?

Edinilen bilgilere göre Bayram Durkal, hastalığı süresince tedavisini aksatmadan sürdürürken görev yaptığı birimde örnek bir kişilik sergiledi. Meslektaşları ve çevresi, onun çalışma disiplini, görev anlayışı ve insan ilişkilerindeki mütevazı duruşunu her zaman takdirle karşıladı.

Vefat haberiyle birlikte görev yaptığı birimde mesai arkadaşları taziye mesajları paylaşırken, ilçe halkı ve vatandaşlar da aileye başsağlığı dileklerini iletti. Bayram Durkal'ın kaybı, yalnızca emniyet teşkilatında değil, görev yaptığı Hatay genelinde de büyük bir boşluk yarattı.

BAYRAM DURKAL KİMDİR?

Polis Memuru Bayram Durkal, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uzun yıllar görev yapmış, mesleğinde örnek bir disiplin ve özveri sergileyen bir isim olarak biliniyordu. Görev yaptığı süre boyunca meslektaşları ve vatandaşlar arasında güven, saygı ve takdir kazanmış bir polis memuruydu.

Durkal, meslek hayatı boyunca yalnızca görev bilinciyle değil, aynı zamanda samimi ve sıcak insan ilişkileriyle de tanındı. Görev yaptığı birimlerde hem çalışma arkadaşlarına hem de ilçe halkına karşı gösterdiği duyarlılık, onun örnek alınan bir memur olarak anılmasını sağladı.

BAYRAM DURKAL KAÇ YAŞINDA?

Bayram Durkal'ın tam yaşıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştır.

BAYRAM DURKAL NERELİ?

Bayram Durkal, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde görev yapıyordu ve bu bölge halkı ile sıkı bir bağ kurmuştu.