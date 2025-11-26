POCO, akıllı telefon dünyasında hız kesmeden yeni modellerini kullanıcıyla buluşturmaya devam ediyor. Özellikle teknoloji meraklıları için POCO F8 Ultra, gerek teknik özellikleri gerekse tasarımıyla dikkat çekiyor. Peki, POCP F8 ultra fiyatı ne kadar? POCP F8 ultra Türkiye'de satışı başladı mı, Türkiye fiyatı ne kadar? Detaylar haberimizde!

POCP F8 ULTRA FİYATI NE KADAR?

POCO F8 Ultra, 12 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneği ile satışa sunuluyor. Türkiye'de açıklanan resmi satış fiyatı 60.000 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyat, önceki model POCO F8 Pro'nun 12 GB RAM + 256 GB depolama versiyonunun 43.000 TL olmasına kıyasla önemli bir fark yaratıyor. Yüksek performans ve geliştirilmiş kamera sistemleri, fiyat farkını haklı kılıyor.

POCP F8 ULTRA TÜRKİYE'DE SATIŞI BAŞLADI MI?

POCO F8 Ultra'nın Türkiye'deki resmi satışı başladı. Özellikle teknoloji mağazaları ve çevrimiçi platformlarda stoklarla sınırlı olarak yer alan model, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. POCO, Türkiye pazarına yönelik duyurularında satışa çıktığını resmen teyit etti.

POCP F8 ULTRA TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Türkiye satış fiyatı daha önce belirtildiği gibi 12 GB RAM + 256 GB depolama seçeneği için 60.000 TL. Karşılaştırma yapmak gerekirse:

POCO F8 Pro (12 GB RAM + 256 GB) → 43.000 TL

POCO Pad M1 (8 GB RAM + 256 GB) → 12.999 TL

POCO Pad X1 (12 GB RAM + 512 GB) → 15.499 TL

Fiyatlar, POCO'nun performans odaklı segmentte rekabetçi konumunu ve amiral gemisi seviyesindeki cihazlarını nasıl konumlandırdığını gösteriyor.

POCP F8 ULTRA SINIRLI SAYIDA MI ÜRETİLDİ?

POCO F8 Ultra'nın üretim adediyle ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil; ancak, sınırlı sayıda üretildiğine dair spekülasyonlar bulunuyor. Özellikle yüksek fiyatlı ve üst düzey performanslı cihazlar, genellikle sınırlı stoklarla piyasaya sürülüyor. Bu durum, kullanıcılar arasında satın alma aciliyetini artırıyor.

POCP F8 ULTRA ÖZELLİKLERİ NELER?

POCO F8 Ultra, teknik olarak önceki modeli F8 Pro'ya göre ciddi geliştirmeler içeriyor:

Tasarım ve Ekran:

6,9 inç boyutunda 120 Hz LTPS AMOLED ekran

Metal çerçeve

Ön cam ve arka cam ile şık tasarım

İşlemci ve Performans:

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci

12 GB RAM + 256 GB depolama

Güçlü performans ile oyun ve çoklu görev desteği

Batarya ve Şarj :

6.500 mAh batarya

100W kablolu hızlı şarj

50W kablosuz hızlı şarj

Kamera Sistemleri:

Ön kamera: 32 MP

Arka kamera: 50 MP geniş açı + 50 MP 5x periskop telefoto + 50 MP ultra geniş açı, OIS destekli

F8 Pro'dan farklı olarak bass odaklı ekstra hoparlör

Ses ve Diğer Özellikler:

Bose imzalı güçlü ses sistemi

Ultrasonik parmak izi sensörü

Metal çerçeve ile sağlam tasarım

POCO F8 Ultra, özellikle multimedya deneyimi ve yüksek performans gerektiren kullanıcılar için tasarlanmış bir amiral gemisi olarak öne çıkıyor.