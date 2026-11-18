Kesintileri anlık olarak takip eden Downdetector verilerine göre PlayStation Network'e ilişkin şikayetler 18 Kasım Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren artmaya başladı. 15.00 civarında ilk kez yükselen bildirimler, saat 18.00'den sonra günün en yüksek seviyesine ulaştı. Şikayetlerin yoğunlaştığı saatler, Türkiye saatiyle gece 00.00'da çıkacak GTA 6 öncesine denk geliyor. Sony tarafından PSN'de genel bir kesinti olduğuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. PlayStation Network çöktü mü, PSN neden açılmıyor, PS5'te bağlantı sorunu ne zaman düzelecek soruları akşam saatlerinde en çok aranan konular arasında yer alıyor. İşte PlayStation Network'te yaşanan sorunlara ilişkin tüm detaylar.

PLAYSTATION NETWORK ÇÖKTÜ MÜ?

Downdetector verilerine göre 18 Kasım Çarşamba akşamı PlayStation Network'e ilişkin sorun bildirimlerinde artış yaşandı. Bildirim sayısı saat 18.00'den sonra günün en yüksek seviyesine çıktı. Ancak şikayetlerin büyük çaplı bir kesinti seviyesine ulaşmadığı görülüyor. Sorunların bazı kullanıcılarla sınırlı kaldığı ve tüm kullanıcıları etkilemediği değerlendiriliyor.

PSN'DE SORUN NE ZAMAN BAŞLADI?

Downdetector grafiğine göre ilk şikayetler öğle saatlerinde başladı. Bildirimler 15.00 civarında yükseldi, ardından bir süre geriledi. Saat 18.00'den sonra ise yeniden belirgin şekilde arttı. Bir önceki gece 23.00 civarında da benzer kısa süreli bir yükseliş görülmüştü.

PLAYSTATION NETWORK NEDEN AÇILMIYOR?

Sony, akşam saatlerinde yaşanan sorunların nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Bildirimlerin arttığı saatlerin GTA 6'nın çıkış saatine yakın olması dikkat çekiyor. GTA 6, Türkiye saatiyle 19 Kasım Perşembe 00.00'da PlayStation 5 için oynanabilir hale gelecek. Oyunun çıkışı öncesinde ön yükleme yapan ve oyunu satın almak isteyen kullanıcı sayısındaki artışın sunucular üzerinde yoğunluk oluşturabileceği belirtiliyor.

PSN DURUMU NASIL KONTROL EDİLİR?

PlayStation Network'ün anlık durumu, Sony'nin resmi PSN Hizmet Durumu sayfası üzerinden kontrol edilebiliyor. Bu sayfada hesap yönetimi, oyun ve sosyal özellikler, PlayStation Video, PlayStation Store ve PlayStation Direct hizmetlerinin durumu ayrı ayrı gösteriliyor. Herhangi bir hizmette sorun bulunması halinde ilgili bölümde uyarı yer alıyor.

PSN BAĞLANTI SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

PlayStation Network'e bağlanamayan kullanıcıların şu adımları denemesi öneriliyor:

Konsolu tamamen kapatıp birkaç dakika sonra yeniden başlatmak

Modem ve internet bağlantısını kontrol etmek

Ayarlar menüsünden internet bağlantısını test etmek

PSN hesabından çıkış yapıp yeniden giriş yapmak

Konsol yazılımının güncel olup olmadığını kontrol etmek

Sorun Sony'nin sunucularından kaynaklanıyorsa, kullanıcıların sunucuların yeniden düzenli çalışmasını beklemesi gerekiyor.

GTA 6 GECESİ PSN'DE YOĞUNLUK BEKLENİYOR

GTA 6'nın Türkiye saatiyle gece yarısı çıkacak olması nedeniyle PlayStation Network'te bu gece yoğun bir trafik bekleniyor. Oyunu dijital olarak satın alacak ve indirecek milyonlarca oyuncunun aynı anda sisteme bağlanması, giriş ve indirme işlemlerinde gecikmelere yol açabilir. Oyuncuların ön yükleme işlemini önceden tamamlaması öneriliyor.

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