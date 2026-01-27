Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek adına dikkat çeken bir ismi radarına aldı. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen bu isim, Trabzon spor'un eski oyuncusu ve şu anda Al Wasl forması giyen Pedro Malheiro oldu. Portekiz basınına yansıyan haberler, Galatasaray yönetiminin sağ bek transferi için somut adımlar atmaya hazırlandığını ortaya koyuyor. Peki, Pedro Malheiro Galatasaray'a mı geliyor? Pedro Malheiro kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Detaylar...

PEDRO MALHEIRO GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Galatasaray cephesinde ara transfer döneminin en kritik başlıklarından biri savunma hattı. Hücumda Noa Lang ve Yaser Asprilla hamleleriyle dikkat çeken sarı-kırmızılılar, orta saha ve özellikle sağ bek bölgesi için alternatif arayışlarını sürdürüyor.

Portekiz'in güvenilir spor gazetelerinden O Jogo, Galatasaray'ın Al Wasl forması giyen Pedro Malheiro'yu transfer listesine aldığını yazdı. Haberde, Galatasaray'ın mevcut stoper rotasyonundaki eksikliği Singo'yu bu bölgeye kaydırarak çözdüğü, bu nedenle sağ bek pozisyonuna net bir takviye yapmak istediği vurgulandı.

Transferin henüz resmi aşamaya gelmediği ancak oyuncu cephesiyle ilk temasların kurulabileceği belirtiliyor. Galatasaray'ın, Süper Lig'i ve Türkiye'yi yakından tanıyan bir oyuncuya yönelmesi, bu transfer ihtimalini daha da güçlendiriyor.

PEDRO MALHEIRO KİMDİR?

Pedro Jorge Gonçalves Malheiro, Portekiz futbolunun son yıllarda yetiştirdiği modern bek profillerinden biri olarak öne çıkıyor. Futbola ülkesinde başlayan Malheiro, genç yaşta gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekti.

Kariyerinde disiplinli oyun anlayışı, savunma-hücum dengesi ve atletik yapısıyla tanınan Malheiro, Avrupa futbolunun yanı sıra Orta Doğu futboluna da uyum sağlayabilen nadir oyuncular arasında gösteriliyor.

PEDRO MALHEIRO KAÇ YAŞINDA?

Pedro Malheiro, 1999 doğumlu ve şu anda 25 yaşında. Futbolculuk kariyerinin olgunluk dönemine giren Portekizli oyuncu, hem fiziksel hem de mental açıdan en verimli çağında bulunuyor.

PEDRO MALHEIRO HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Pedro Malheiro, kariyerini şu anda Birleşik Arap Emirlikleri Pro Ligi ekiplerinden Al Wasl'da sürdürüyor. Trabzonspor, sezon başında Portekizli sağ beki 7 milyon dolar bonservis bedeli karşılığında Al Wasl'a transfer etmişti.

Al Wasl'da kısa sürede ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Malheiro, performansıyla hem kulübünün hem de Avrupa'dan bazı takımların dikkatini çekmeyi başardı.

PEDRO MALHEIRO MEVKİ NE?

Pedro Malheiro'nun ana mevkisi sağ bek. Ancak modern futbol anlayışına uygun olarak gerektiğinde sağ kanat bek ve üçlü savunmada sağ stoper pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

PEDRO MALHEIRO TRABZONSPOR PERFORMANSI

Pedro Malheiro'nun Türkiye kariyeri, Trabzonspor forması altında dikkat çekici bir grafik çizdi. Bordo-mavili ekipte görev yaptığı dönemde istikrarlı performans sergileyen Portekizli oyuncu, savunmadaki disiplininin yanı sıra hücum katkısıyla da öne çıktı.

Trabzonspor'dan Al Wasl'a transfer olduktan sonra ise performansını daha da yukarı taşıdı. Sarı-siyahlı forma altında çıktığı 20 resmi maçta 3 gol ve 3 asist üreten Malheiro, özellikle büyük maçlardaki etkili oyunuyla övgü aldı.