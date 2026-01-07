Parma Inter CANLI nereden izlenir? Parma Inter maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
PARMA - INTER NEREDE İZLENİR?
PARMA INTER MAÇI CANLI İZLE
Parma Inter maçını Bein Sports 3'ten canlı olarak izleyebilirsiniz.
PARMA INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Parma Inter maçı bu akşam saat 22.45 itibariyle başlayacak.
PARMA INTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Parma Inter maçı Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak.