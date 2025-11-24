Haberler

Parkta elektrik çarpan 4 çocuğun sağlık durumu ne? SON DAKİKA!

Güncelleme:
İstanbul Bağcılar'daki Plevne Parkı'nda oyun oynayan beş çocuk, bindikleri elektrikli oyuncaklarda meydana gelen akım kaçağı nedeniyle yaralandı. Elektrik şokuna maruz kalan çocuklar, ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Bağcılar'ın Hürriyet Mahallesi'nde, Malazgirt Caddesi üzerinde bulunan parkta saat 14.00 civarında gerçekleşen olay iddialara göre elektrikli oyun gruplarındaki arızadan kaynaklandı. Oyuncaklarda oluşan kaçak akımın temas ettiği çocuklar aniden elektrik akımına kapıldı ve çevrede büyük panik yaşandı.

ÇOCUKLAR HASTANELERE KALDIRILDI

Olayı gören çevredekiler kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini parkta yaptıktan sonra çocukları tedavi edilmek üzere hastaneye sevk etti. Çocukların durumlarının iyi olduğu aktarıldı. Bu gelişmelerin ardından polis ve Bağcılar Belediyesi ekipleri parkı kullanıma kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bağcılar'da park içerisindeki elektrikli oyuncak motosiklete binen 5 çocuğun akıma kapıldığı tespit edildi. Hastaneye götürülen çocukların sağlık durumlarının stabil olduğu belirtildi.

