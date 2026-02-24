Parfüm sıkmak orucu bozar mı? Parfüm, Kolonya, krem, deodorant orucu etkiler mi?

Oruç tutanlar arasında sıkça merak edilen konulardan biri; parfüm, kolonya, krem veya deodorant kullanmanın orucu etkileyip etkilemediği. Günlük alışkanlıklar ve kişisel bakım ürünlerinin oruç üzerindeki etkisi, özellikle Ramazan döneminde dikkat çeken sorular arasında yer alıyor. Merak edilen detaylar ve dinî açıdan değerlendirmeler haberin devamında…

PARFÜM SIKMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruçlunun parfüm sıkması, eğer parfüm ağızdan veya burundan mideye ulaşacak şekilde yutulursa orucu bozabilir. Ancak sadece cilde veya giysiye sıkılan parfüm orucu bozmaz.

KOLONYA SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Cilde veya el ve yüz gibi dış bölgelere sürülen kolonya, orucu bozmaz. Ancak ağız veya burun yoluyla yutulursa orucu etkileyebilir.

KREM SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Cilde sürülen nemlendirici veya krem türü ürünler orucu bozmaz. Önemli olan, krem veya losyonun mideye ulaşmamasıdır.

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Yemek veya içmek (su dahil)

Bilinçli olarak kusmak

Cinsel ilişki

Bazı ilaçların ağız yoluyla alınması (ağızdan besin veya sıvı niteliğinde olanlar)

Burun veya ağız yoluyla bir şeyin mideye ulaşması

Özetle, cilde veya dış yüzeylere uygulanan parfüm, kolonya veya krem orucu bozmaz; orucu bozan durumlar daha çok mideye bir şeyin ulaşmasıyla ilgilidir.