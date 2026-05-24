Paramedik lisans oldu mu, Paramedik bölümü artık kaç yıllık?

Paramedik eğitiminin lisans seviyesine yükselip yükselmediği ve bölümün kaç yıllık olduğu konusu aday öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Sağlık sektöründe kariyer hedefleyenler “Paramedik lisans oldu mu?” sorusuna yanıt ararken, bölümün eğitim süresi ve güncel statüsü hakkında detaylar araştırılıyor.

PARAMEDİK BÖLÜMÜ LİSANS MI OLUYOR?

Paramedik bölümü lisans mı oluyor sorusu, sağlık alanında eğitim almak isteyen adaylar ve mevcut öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye’de İlk ve Acil Yardım (Paramedik) bölümü şu an için genellikle 2 yıllık ön lisans programı olarak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları bünyesinde eğitim veriyor. Mezunlar ise “Acil Tıp Teknikeri” unvanıyla 112 Acil Servis, hastaneler ve özel ambulans hizmetlerinde görev alabiliyor.

PARAMEDİK MEZUNLARI HANGİ ALANLARDA ÇALIŞIYOR?

Eğitim sürecinde anatomi, fizyoloji, acil hasta bakımı ve tıbbi terminoloji gibi dersler alan öğrenciler, sahada acil müdahale yapabilecek şekilde yetiştiriliyor. Mezunlar 112 Acil Sağlık Hizmetleri, UMKE, özel sağlık kuruluşları ve hastanelerin acil servislerinde çalışma imkânı bulabiliyor.

PARAMEDİK 4 YILLIK OLACAK MI?

Son dönemde sosyal medyada paramedik bölümünün 4 yıllık lisans programına dönüşeceği yönünde iddialar gündeme geldi. Bazı paylaşımlarda bu değişikliğin yakın zamanda hayata geçirileceği öne sürülürken, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tartışmalar ise sağlık camiasında farklı görüşleri beraberinde getirdi.

DGS İLE LİSANS TAMAMLAMA İMKANI

Mevcut sistemde paramedik mezunları Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi veya Hemşirelik gibi 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabiliyor. Bu durum, öğrencilerin eğitimlerini lisans seviyesine tamamlama fırsatı elde etmesini sağlıyor.

LİSANS DÖNÜŞÜMÜ TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Paramedik eğitiminin doğrudan 4 yıllık lisans programına dönüştürülmesi gerektiğini savunanlar, mesleki kalitenin artacağını ifade ederken; bazı kesimler ise istihdam ve mevcut mezunların durumu konusunda endişelerini dile getiriyor. Resmi makamların konuya ilişkin açıklaması ise merakla bekleniyor.