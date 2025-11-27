Papa 14. Leo'nun kökenleri, hem tarih meraklılarının hem de yerel halkın ilgisini çeken bir konu haline gelmiş durumda. Özellikle Kayseri'deki bazı aileler, soy kütüklerinde Papa 14. Leo'nun ailesiyle benzerlikler tespit ettiklerini iddia ediyor. Tavukçu, Germir ve Talas mahallelerinde ortaya atılan bu iddialar, sosyal medyada ve eski arşiv belgelerinde paylaşılan bilgilerle destekleniyor. Peki, Papa 14. Leo Kayserili mi? Papa 14. Leo aslen nereli? Papa 14. Leo'nun ailesi ve soy geçmişi haberimizde!

PAPA 14. LEO KAYSERİLİ Mİ?

Papa 14. Leo'nun kökenleri uzun süredir tarih meraklılarının ve yerel halkın ilgisini çekiyor. Sosyal medyada ve bazı yerel kaynaklarda yayılan iddialara göre, Kayseri'nin Tavukçu, Germir ve Talas mahallelerinde yaşayan bazı aileler, soy kütüklerinde Papa 14. Leo'nun ailesiyle benzerlikler tespit ettiklerini belirtiyor.

Bu iddiaların temel dayanağı, Papa'nın atalarının Anadolu'ya kadar uzandığına dair anlatılan yerel öyküler. Özellikle "Prevost" soyadına benzeyen isimlerin eski Osmanlı arşivlerinde yer aldığı ve bu isimlerin bazı Kayseri aileleriyle örtüştüğü öne sürülüyor. Sosyal medya platformlarında paylaşılan eski aile fotoğrafları ve belgeler de bu iddiaları destekler nitelikte.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, konuyla ilgili yapılacak detaylı bir arşiv çalışmasının daha somut bulgular sunabileceğini ifade ediyor. Ancak tarihçiler ve soy araştırmacıları, bu tür bağlantıların olası olduğunu belirtirken, bunun ciddi arşiv ve genetik araştırmalar gerektirdiğine dikkat çekiyor.

Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ahmet Karaca, bu konuda şunları dile getiriyor:

"Osmanlı döneminde Kayseri, önemli bir ticaret merkeziydi ve birçok yabancı aile burada uzun yıllar yaşamıştı. Ancak Papa XIV. Leo'nun ailesinin Kayseri ile somut bir bağı olduğunu kanıtlamak ciddi genetik araştırmalar ve arşiv taraması gerektirir."

Tarihsel kayıtlarda, Papa 14. Leo'nun kökenlerinin Haiti ve Louisiana'ya dayandığı biliniyor. Ancak yerel ailelerin soy kütüklerinde ortaya çıkan benzerlikler, araştırmacılar tarafından halen inceleniyor.

PAPA 14. LEO ASLEN NERELİ?

Papa 14. Leo, modern kayıtlara göre ABD'nin Chicago kentinde doğdu. Ailesinin kökenleri ise Haiti ve Fransız-Kreol kültürüne dayanıyor. Louisiana'daki aile arşivleri, Papa'nın atalarının Amerika kıtasına göç ettiğini doğruluyor.

Öte yandan, sosyal medyada ve bazı yerel kaynaklarda yer alan iddialara göre, Papa 14. Leo'nun büyük dedesi Parsehyan Setrak, 1915'li yıllarda Kayseri'nin Develi ilçesinden (Everek) Arjantin'e göç etmiş. Aynı dönemde Papa'nın büyük dedesinin kız kardeşi Eva Ohanyan ise İstanbul'da kalmış.

Parsehyan Setrak'ın oğlu Louis Marius Prevost, Arjantin'den ABD'ye göç etmiş ve II. Dünya Savaşı'na katılarak ABD Donanması'nda görev yapmış. Louis Prevost, daha sonra Brookwood Okul Bölgesi 167'nin müdürü olarak eğitim alanında hizmet vermiştir. Robert Francis Prevost ise 1955 yılında Chicago, Illinois'de doğmuş ve genç yaşta dini eğitim yolunu seçerek Augustinian Tarikatı'na katılmıştır. 1982 yılında rahip olarak atanan Prevost, uzun yıllar Peru'da misyonerlik yaptıktan sonra 2023 yılında Kardinal olmuştur. 2025 yılında Papa Francis'in vefatının ardından yapılan konklavda 267. Papa olarak seçilmiş ve "Leo XIV" ismini almıştır.

Bu tarihsel süreç, Papa 14. Leo'nun kökenlerinin çoğunlukla ABD, Haiti ve Louisiana ile bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Ancak Kayseri ile ilgili yerel iddialar, köken araştırmalarına yeni bir boyut kazandırmıştır.

PAPA 14. LEO'NUN AİLESİ VE SOY GEÇMİŞİ

Papa 14. Leo'nun ailesi, tarihsel olarak göç ve diaspora deneyimleri ile şekillenmiş bir geçmişe sahip. Öncelikle Haiti ve Fransız-Kreol kökenine dayanan bu aile, zaman içinde Amerika kıtasına göç etmiş ve eğitim ile dini alanlarda önemli roller üstlenmiştir.

Yerel Kayseri halkının iddialarına göre, Papa'nın ataları Anadolu'da, özellikle Kayseri'de yaşamış olabilir. Soy kütüklerinde "Prevost" veya benzeri isimlerin bulunması, bazı tarih meraklıları için araştırma yapılacak önemli bir ipucu teşkil ediyor.

Papa 14. Leo'nun atalarının bir kısmının 1915'li yıllarda Kayseri'den Arjantin'e göç ettiği, buradan ABD'ye yöneldikleri ve daha sonra dini misyonerlik ve eğitim alanında etkili roller üstlendikleri öne sürülüyor. Bu bağlamda, Papa'nın aile geçmişi hem tarih hem de coğrafya açısından oldukça zengin bir yapıya sahip.

Tarihçiler, bu tür iddiaların doğrulanabilmesi için hem Kayseri'deki yerel arşivlerin taranması hem de genetik analizlerin yapılması gerektiğini vurguluyor. Eğer bu bağlantılar somut şekilde kanıtlanırsa, Kayseri dünya çapında yeni bir tarihi figürle anılacak ve şehir, uluslararası dini ve kültürel tarih araştırmalarında önemli bir merkez haline gelebilecektir.