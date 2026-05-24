Özgür Özel milletvekili mi, Özgür Özel dokunulmazlığı var mı?

Siyasi gündemde yaşanan gelişmeler sonrası gözler CHP lideri Özgür Özel’e çevrildi. Vatandaşlar arama motorlarında “ Özgür Özel milletvekili mi?” ve “Özgür Özel’in dokunulmazlığı bulunuyor mu?” sorularına yanıt ararken, konuya ilişkin detaylar dikkat çekiyor.

ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?

Özgür Özel, 2023 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak görev yapıyor. 21 Eylül 1974 tarihinde Manisa’da doğan Özel, siyaset kariyerinin yanı sıra eczacılık mesleğiyle de tanınıyor. Uzun yıllardır Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev alan Özel, CHP’nin son dönemdeki en dikkat çeken siyasi figürlerinden biri olarak öne çıkıyor.

ÖZGÜR ÖZEL MİLLETVEKİLİ Mİ?

Özgür Özel, 2011 Türkiye Genel Seçimleri’nde CHP Manisa Milletvekili olarak parlamentoya girdi. O tarihten itibaren kesintisiz şekilde TBMM’de görev yapan Özel, halen Manisa milletvekili olarak görevini sürdürüyor. Meclis kariyeri boyunca Sağlık Komisyonu ve CHP Cezaevleri İnceleme Komisyonu gibi önemli alanlarda çalışmalar yürüttü.

CHP’DE YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

2015 yılında CHP Grup Başkanvekilliği görevine seçilen Özel, uzun yıllar boyunca partisinin Meclis çalışmalarını yöneten isimlerden biri oldu. Özellikle sert muhalefet dili ve Meclis kürsüsündeki çıkışlarıyla gündeme gelen Özel, parti içindeki “değişim” hareketinin de öncülerinden biri olarak öne çıktı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU’NA KARŞI SEÇİMİ KAZANDI

2023 yılında gerçekleştirilen CHP Kurultayı’nda Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışan Özgür Özel, delegelerin çoğunluğunun oyunu alarak CHP Genel Başkanı seçildi. Böylece partide yeni dönemin kapısını aralayan isim oldu.

YEREL SEÇİMLERDE CHP’Yİ BİRİNCİ PARTİ YAPTI

2024 yerel seçimlerinde CHP’nin oy oranını önemli ölçüde artıran Özel liderliğindeki parti; İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok büyükşehir belediyesini kazandı. CHP, uzun yılların ardından Türkiye genelinde birinci parti konumuna yükseldi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN SİYASİ GÖRÜŞÜ NE?

Kendisini sosyal demokrat olarak tanımlayan Özgür Özel; emek hakları, sendikal örgütlenme, kadın hakları ve sosyal adalet konularındaki açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda çevre politikaları, demokrasi ve hukuk devleti vurgusuyla da kamuoyunda sık sık gündeme geliyor.

EĞİTİMİ VE MESLEĞİ

Özel, lisans eğitimini Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde tamamladı. Milletvekili seçilmeden önce uzun yıllar serbest eczacı olarak çalıştı. Ayrıca Türk Eczacıları Birliği’nde yöneticilik görevlerinde bulundu.

SİYASİ GÜNDEMDEKİ ÇIKIŞLARIYLA KONUŞULUYOR

Son dönemde erken seçim çağrıları, Ekrem İmamoğlu süreci ve muhalefetin siyasi stratejileriyle ilgili açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Özel, Türkiye siyasetinin en aktif liderlerinden biri olarak değerlendiriliyor.