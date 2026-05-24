Oulai 'Siz Türkler ırkçısınız 'dedi mi, Oulai ırkçılık olayı nedir?

Trabzonsporlu futbolcu Christ Oulai’nin sosyal medya hesabından art arda yapılan iki paylaşım kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. Paylaşımlarda yer alan “Siz Türkler ırkçısınız” ifadesi futbol gündeminde geniş tartışma yaratırken, taraftarlar olayın gerçek olup olmadığını araştırmaya başladı.

Gündem yaratan paylaşımlar kısa süre sonra futbolcunun hesabından kaldırıldı. Yaşanan gelişmenin ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapılırken, kullanıcılar hesabın ele geçirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Tepkilerin büyümesinin ardından Christ Oulai sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yayımladı. Genç futbolcu yaptığı paylaşımda, söz konusu ifadelerin kendisine ait olmadığını belirterek hesabının hacklendiğini söyledi. Oulai açıklamasında, “Paylaşım bana ait değildi. Üzgünüm, hacklendi” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMALAR BÜYÜDÜ

Olay sonrası sosyal medyada hem Trabzon spor taraftarları hem de futbolseverler arasında geniş çaplı tartışmalar yaşandı. Bazı kullanıcılar açıklamayı yeterli bulurken, bazıları ise yaşanan olayın detaylarının netleşmesini beklediklerini ifade etti.

TRABZONSPOR CEPHESİNDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Christ Oulai’nin açıklamasının ardından gözler Trabzon spor yönetimine çevrildi. Kulüpten konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, olay spor gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.