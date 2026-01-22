Oulai Galatasaray'a mı gidiyor?

Galatasaray'ın, Christ Oulai adına Trabzonspor'a yaptığı 20 milyon Euro ve Ahmed Kutucu teklifinin reddedilmesi transfer dosyasını kapatmadı. İstanbul temsilcisi, yıldız futbolcuyu kadrosuna katabilmek için şartları revize ederek Karadeniz ekibine yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

OULAİ GALATASARAY'A MI GİDİYOR?

Sarı-kırmızılılar, Christ Oulai transferinde şartları güncelledi. HT Spor'un aktardığı bilgilere göre Galatasaray, 20 yaşındaki genç yıldız için Trabzonspor'a bu kez 25 milyon Euro nakit bedel ve Ahmed Kutucu'nun bonservisini içeren yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

TRABZONSPOR CEPHESİNİN BEKLENTİSİ

Bordo-mavili yönetimin ise Oulai için beklentisini netleştirdiği ifade ediliyor. Karadeniz temsilcisinin, genç futbolcu adına en az 40 milyon Euro bonservis talep ettiği ve ayrıca eski kulübü Bastia'ya ödenmek üzere sonraki satıştan yüzde 20 pay şartının masada olduğu belirtiliyor. İki kulübün başkanlarının transfer temaslarını sürdürdüğü de gelen bilgiler arasında.

SAHADAKİ KATKISI DİKKAT ÇEKİYOR

Sezon başında 5,5 milyon Euro karşılığında kadroya katılan Oulai, kısa sürede performansıyla öne çıktı. Genç oyuncu, bu sezon forma giydiği 10 karşılaşmada 2 gol ve 3 asist üreterek takımına doğrudan katkı sağladı.