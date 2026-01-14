Haberler

Osimhen ve Nesyri Nijerya Fas maçında oynayacak mı yedek mi, kadroda mı?

Güncelleme:
Fas'ın ev sahipliği yaptığı 35. Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final karşılaşmaları bu akşam futbolseverlerle buluşuyor. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen turnuvada, finale çıkacak takımları belirleyecek iki önemli mücadele sahne alacak. Karşılaşmalar öncesinde ise gözler Nijerya ile Fas arasındaki kritik maçta yıldız isimlerin durumuna çevrildi. Victor Osimhen ve Youssef En-Nesyri ilk 11'de mi yer alacak, yoksa maça kulübede mi başlayacak?

Afrika Uluslar Kupası'nda artık sona gelinirken, yarı finalde Nijerya, Fas, Senegal ve Mısır kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmaların ardından turnuvanın final eşleşmesi netlik kazanacak. Özellikle Nijerya– Fas mücadelesi, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ile Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri'nin olası düellosu nedeniyle büyük ilgi görüyor. Futbolseverler, iki yıldız oyuncunun maç kadrosunda olup olmayacağını ve sahaya ilk 11'de çıkıp çıkmayacağını merak ediyor.

MAÇ PROGRAMI NETLEŞTİ

Yarı finalde Senegal ile Mısır TSİ 20.00'de karşı karşıya gelecek. Günün ikinci maçında ise Nijerya ile ev sahibi Fas TSİ 23.00'te sahaya çıkacak.

OSIMHEN VE EN-NESYRI SAHNEDE

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Nijerya ile Fas arasındaki mücadele, bireysel yıldızların düellosuna sahne olacak. Nijerya forması giyen Victor Osimhen ile Fas'ın gol umudu Youssef En-Nesyri, finale yükselmek için kozlarını paylaşacak.

NİJERYA – FAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Nijerya ile Fas arasındaki yarı final mücadelesi, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü Stade Prince Moulay Abdallah'da oynanacak. Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak ve EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEKLENEN İLK 11'LER

Nijerya : Nwabali, Aina, Troost-Ekong, Ajayi, Bassey, Onyeka, Iwobi, Lookman, Moses Simon, Chukwueze, Victor Osimhen.

Fas : Bounou, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Ziyech, Brahim Diaz, En-Nesyri, Ezzalzouli.

Resmi kadrolar henüz açıklanmadı.

