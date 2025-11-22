Osimhen neden yok, neden oynamıyor? Gençlerbirliği maçı kadroda Osimhen neden yok?

Galatasaray, Süper Lig'de 13. haftada Gençlerbirliği ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Osimhen Gençlerbirliği maçında neden yok? RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

OSİMHEN NEDEN OYNAMIYOR?

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Victor Osimhen, Nijerya'nın Demokratik Kongo ile oynadığı 2026 Dünya Kupası eleme maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Gençlerbirliği karşılaşmasında kadroda yer alamayacak. Mücadelenin ilk yarısının 1-1 tamamlanmasının ardından ikinci yarı başlamadan oyundan alınan oyuncunun sakatlığının MR sonuçları kulüp tarafından duyuruldu. Sağlık ekibi, futbolcunun güçlü kas yapısının tedavi sürecinde avantaj sağladığını açıklarken, oyuncunun sahalara dönüşü için çalışmalar sürüyor.

Osimhen'in sakatlığının ardından yapılan kontrollerde tedavisinin süreceği bildirildi ve kulüp, Gençlerbirliği maçında kesin olarak forma giyemeyeceğini açıkladı. Oyuncunun millî takım dönüşündeki sakatlığının ardından teknik ekip ile sağlık heyeti koordineli şekilde ilerlerken, yıldız futbolcu takıma yeniden katılmak adına görüşmeler yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun durumuyla ilgili olarak planlamalarını tıbbi sürece göre belirliyor.

OSİMHEN GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA NEDEN YOK, SAKAT MI?

Galatasaray, hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında Victor Osimhen'in kesin olarak forma giyemeyeceğini açıkladı. Nijerya'nın Demokratik Kongo ile oynadığı maçta sakatlanan oyuncunun tedavisinin sürdüğü belirtildi. Milli maçın ikinci yarısı başlamadan oyundan alınan yıldız futbolcunun yerine Akor Adams girmişti ve Fransız basınında yer alan bilgilere göre oyuncu sakatlığı nedeniyle mücadeleye devam edememişti.

Galatasaray sağlık ekibinin yaptığı değerlendirmede futbolcunun sakatlığının netleştiği ve sahalara dönüşü için özel çalışma yürütüldüğü ifade edildi. Osimhen'in tedavi süreci sürerken, teknik heyet de oyuncunun dönüşünün hızlanması için sağlık ekibiyle birlikte planlamalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, yıldız golcünün Gençlerbirliği karşılaşmasında görev yapamayacağını net şekilde duyurdu.

OSİMHEN DERBİDE OYNAYACAK MI?

Sarı-kırmızılı ekip, yıldız golcünün tedavisinin sürdüğünü ve takıma dönüşünün sağlık ekibinin raporlarına göre şekilleneceğini bildiriyor. Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde oynamak istediği ve bu konuda kulüple görüştüğü öğrenildi. Sağlık ekibinin futbolcunun tedavi sürecini hızlandırmak için yoğun bir çalışma yürüttüğü belirtiliyor. Oyuncunun güçlü kas yapısının iyileşme sürecine katkı sağlayabileceği değerlendirmesi kulüp tarafından paylaşıldı.

Derbiye kısa bir süre kalmışken Osimhen'in durumu yakından takip ediliyor. Teknik ekip, oyuncunun tamamen hazır hale gelmesi durumunda değerlendirme yapacak. Sakatlık süreci devam eden futbolcunun oynayıp oynamayacağına ilişkin kesin karar, sağlık ekibinin raporlarına göre verilecek.