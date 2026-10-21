Osimhen Lille olayı nedir, Lille Osimhen’i babasının cenazesine göndermedi mi?

Osimhen, Lille forması giydiği dönemde babasının ağırlaşan hastalığı ve vefatı sırasında ailesinin yanında olamadığını, bu süreçte Lille yönetimine ve dönemin menajerine büyük öfke duyduğunu açıklamıştı. Yıldız golcünün anlattıkları, Lille maçı öncesinde karşılaşmanın onun için neden farklı bir anlam taşıdığını da gözler önüne serdi. İşte Osimhen’in Lille döneminde yaşadıklarına dair bilinenler.

OSİMHEN LİLLE’DE NE ZAMAN OYNADI?

Victor Osimhen, 1 Ağustos 2019’da Belçika ekibi Charleroi’dan yaklaşık 22,4 milyon euro bonservis bedeliyle Lille’e transfer oldu. Nijeryalı golcü, Fransız ekibinde yalnızca bir sezon forma giydi ve gösterdiği performansla Avrupa’nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. 2020 yazında ise İtalyan ekibi Napoli’ye transfer oldu.

OSİMHEN LİLLE OLAYI NEDİR?

Osimhen’in anlattığına göre Lille’e transfer olduktan kısa süre sonra babasının sağlık durumu giderek kötüleşti. COVID-19 salgınının başladığı dönemde babası hastaneye kaldırılırken, Osimhen Fransa’da tek başına kaldığını söyledi. Nijeryalı golcü, bu süreçte sürekli telefonla ailesini aradığını ve ülkesine gidebilmek için yalvardığını anlattı. Osimhen, babasının vefat haberini telefonunda gördüğü çok sayıda cevapsız aramanın ardından öğrendiğini ve büyük bir yıkım yaşadığını ifade etti.

LİLLE OSİMHEN’İ BABASININ CENAZESİNE GÖNDERMEDİ Mİ?

Osimhen’in iddialarına göre babasının vefatının ardından cenazeye katılmak için eski menajerini aradığında kendisine cuma günü Fransa’ya dönmesi gerektiği söylendi. Nijeryalı futbolcu, babasını ölmeden önce son kez göremediğini, buna rağmen ertesi gün Napoli’ye gitmesinin istendiğini ve yas tutmasına bile izin verilmediğini dile getirdi. Bu nedenle o dönemde Lille’e ve menajeri Jean Gerard’a inanılmaz derecede öfkelendiğini söyledi.

“YANINDA OLMAYAN TEK KİŞİ BENDİM”

Osimhen, yaşadığı acının en çok suçluluk duygusuyla büyüdüğünü anlattı. Babasının bütün çocuklarının ve torunlarının son anlarında yanında olduğunu, ancak kendisinin orada bulunamadığını belirten golcü, bu durumun içinde derin bir yara açtığını ifade etti. Haberi aldığı gün kontrolünü kaybettiğini söyleyen Osimhen, sesleri duyan komşularının kendisini kontrol etmeye geldiğini ve bir komşusunun saatlerce yanında kalarak sakinleşmesine yardımcı olduğunu anlattı. Nijeryalı futbolcu, o dönemde futbolu bırakmayı bile düşündüğünü dile getirdi.

İTALYAN POLİSİNE VERDİĞİ İFADEDE ANLATTI

Osimhen bu yaşadıklarını ilk olarak, Napoli’nin transferlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İtalya’nın mali polis teşkilatı Guardia di Finanza’ya verdiği ifadede anlatmıştı. İfadesinde, o dönemki menajeri Jean Gerard’ın yalnızca transferle ilgilendiğini, babasının sağlığını önemsemediğini öne sürdü. Osimhen, Gerard’ın kendisini Nice’e çağırdığını, orada Lille Başkanı Gerard Lopez ve Luis Campos’un da bulunduğunu, iki kulübün anlaştığını kendisinin bile bilmediğini söyledi. Babasının ölümünün ardından Napoli’ye yalnızca Lille başkanına duyduğu saygı nedeniyle gittiğini de ekledi. Süreci daha sonra menajer William D’Avila’nın devraldığını ve transfer anlaşmasının Temmuz 2020’de Lille’de imzalandığını belirtti.

LİLLE MAÇI OSİMHEN İÇİN NEDEN FARKLI?

Osimhen’in anlattıkları, Galatasaray’ın Lille deplasmanı öncesinde yeniden gündeme geldi. Nijeryalı yıldızın, kariyerinin önemli bir dönemini geçirdiği ancak hayatının en acı anlarından birini de yaşadığı Lille’in sahasına bu kez Galatasaray formasıyla çıkacak olması, karşılaşmayı onun için duygusal açıdan farklı kılıyor. Osimhen’in Lille maçında forma giymesine engel bir durum bulunmuyor.

LİLLE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Lille – Galatasaray maçı 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45’te Stade Pierre-Mauroy’da başlayacak. Karşılaşma TRT 1’den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.