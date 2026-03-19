Osimhen ameliyat olacak mı, olmayacak mı, ameliyat olursa kaç günde döner?

Victor Osimhen'nin sağlık durumu futbol dünyasının gündeminde. Ameliyat olacak mı, yoksa tedaviyle sahalara geri mi dönecek? Uzmanlar, Osimhen'in ameliyat olması durumunda iyileşme sürecinin kaç gün süreceğini ve takımına ne zaman katkı sağlayacağını değerlendiriyor. Bu gelişme, Galatasaray taraftarları için büyük bir merak konusu.

GALATASARAY'DA SAKATLIK ŞOKU: LIVERPOOL MAĞLUBİYETİ SONRASI ENDİŞE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Liverpool'a 4-0 yenilen Galatasaray, sadece skor olarak değil, sakatlıklar nedeniyle de büyük bir darbe aldı. Kritik oyuncuların oyundan çıkması, taraftarlar ve teknik heyeti endişeye sürükledi.

OSIMHEN'İN DURUMU PAZARTESİ NETLEŞECEK

Mücadelenin ilk yarısında rakibiyle çarpışan Osimhen kolunu kırdı ve oyuna devam edemedi. Alçıya alınan golcü, tedavi için ailesinin yanına Nijerya'ya döndü. Yapılacak kontrollerin ardından Osimhen'in ameliyat olup olmayacağı kesinlik kazanacak.

NOA LANG AMELİYAT SONRASI TABURCU OLDU

İkinci yarıda oyuna dahil olan Noa Lang, sağ baş parmağındaki ciddi kesik nedeniyle acil müdahale gerektirdi. İngiltere'de başarılı bir operasyon geçiren 26 yaşındaki kanat oyuncusu, tedavi sonrası Hollanda'ya ailesinin yanına gönderildi. Oyuncunun durumu stabil ve taburcu edildiği açıklandı.