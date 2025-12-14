Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Onuachu neden yok?Trabzonspor Beşiktaş Onuachu yedek mi, sakat mı, cezalı mı, Afrika Kupası'na mı gitti?

İLK 11'LER

Trabzonspor : Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.

Beşiktaş : Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rashica, Cerny, El Bilal, Abraham.

TRABZONSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Dev mücadele, şifreli yayınla futbol tutkunlarıyla buluşacak.

BEIN SPORTS 1 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Trabzonspor-Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyenler, beIN Sports 1 kanalına farklı platformlar üzerinden erişim sağlayabilecek. Kanal; Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallardan, ayrıca Türksat uydusu ve internet yayınları üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor.

TRABZONSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

İki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek olan mücadele, 14 Aralık Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

TRABZONSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig'de haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.



TRABZONSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaşacağı dev maç, Trabzon'da bulunan Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.

ONUACHU NEDEN YOK?

Onuachu cezası nedeniyle karoda yer almıyor.