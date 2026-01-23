Haberler

Onuachu neden yok, Onuachu sakat mı, yedek mi (Trabzonspor Kasımpaşa)?

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı Trabzonspor ile Kasımpaşa'nın karşılaşmasıyla devam ediyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın başlama saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve yayının şifreli olup olmadığı gibi detayları araştırıyor.

Karşılaşma öncesinde Trabzonspor cephesinde en çok merak edilen konulardan biri Paul Onuachu'nun kadroda yer almaması oldu. Nijeryalı golcünün neden forma giymediği, sakatlığı bulunup bulunmadığı ya da teknik tercih sebebiyle yedek kulübesinde olup olmadığı soruları gündeme geldi.

TRABZONSPOR – KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki mücadele, futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma, Bein Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

TRABZONSPOR – KASIMPAŞA MAÇI ŞİFRELİ Mİ, NASIL İZLENİR?

Bein Sports 1 yayını şifreli olarak izlenebiliyor. Kanal; Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve Bein Sports'un dijital platformları aracılığıyla erişime açık.

TRABZONSPOR – KASIMPAŞA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, 23 Ocak Cuma günü futbolseverlerle buluşacak.

TRABZONSPOR – KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu mücadelede ilk düdük, saat 20.00'de çalacak.

TRABZONSPOR – KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Trabzon ev sahipliği yapacak. İki ekip, Trabzon'daki Papara Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

ONUACHU NEDEN YOK, SAKAT MI?

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu'nun ilk 11'de yer almaması dikkat çekti. Nijeryalı futbolcunun sakatlığı bulunmuyor. Onuachu, karşılaşmaya yedekler arasında başladı. Teknik heyetin şans vermesi halinde müsabakanın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olabilecek.

Osman DEMİR
