Ömer Belli kimdir? Ömer Belli öldü mü, intihar mı etti, bulundu mu?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın bildirdiğine göre, dizi, sinema ve reklamcılık alanlarında çalışan steadicam operatörü Ömer Belli ile ilgili olarak Boğaz Köprüsü'nde yaşanan dramatik olayın ardından arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. İlk edinilen bilgilere göre, Belli'nin önceki gece aracıyla geldiği köprüde durup araçtan indikten sonra kendini aşağı bıraktığı öne sürüldü.

ÖMER BELLİ KİMDİR?

Ömer Belli, Türkiye'deki dizi, sinema filmi ve reklam sektörlerinde steadicam operatörü olarak tanınan deneyimli bir kameramandır. Özellikle hareketli kamera çekimlerindeki ustalığı ile bilinen Belli, birçok popüler yapımın kamera arkasında görev almıştır. Çalıştığı projeler arasında "Kadın" dizisinin kamera ekibi bulunmakta olup, son olarak "On Bin Adım" adlı dizide steadicam operatörlüğü yaptığı bilgisi mevcuttur. Belli'nin sektörde uzun yıllara dayanan aktif bir geçmişi olduğu ve çeşitli yapımlara teknik destek sağladığı belirtilmektedir.

ÖMER BELLİ BULUNDU MU?

Ömer Belli'nin Boğaz Köprüsü'nden atladığı iddiası sonrasında başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir. Deniz polisi ve ilgili diğer ekiplerin bölgede geniş kapsamlı bir tarama faaliyeti yürüttüğü bildirilmiştir. Ancak, şu ana kadar Belli'ye ulaşıldığına veya akıbetine dair resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Steadicam Operatörleri Birliği (SCO) tarafından yapılan son kamuoyu duyurusunda, sosyal medyada hızla yayılan başsağlığı mesajlarına açıklık getirme ihtiyacı duyulmuştur. Birlik, meslektaşları Ömer Belli'nin ölümünün resmi olarak doğrulanmadığını ve kendisine hâlâ ulaşılamadığını vurgulamıştır. Açıklamada, doğrulanmamış bilgi paylaşımının ailenin acısını artırdığına ve belirsizlik sürecini ağırlaştırdığına dikkat çekilerek, şu önemli çağrıda bulunulmuştur:

"Lütfen; Başsağlığı mesajı paylaşmayalım, kesinleşmemiş haberleri yaymayalım, Ailenin açıklamalarını bekleyelim. Dileğimiz, meslektaşımızın bir an önce sağ salim bulunmasıdır. Dayanışma ve anlayışınız için teşekkür ederiz."