Okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma Konya, Erzincan, Nevşehir, Bursa okullar tatil mi?

Okullar tatil mi son dakika! Yeni yılın ilk iş günlerinden biri olan 2 Ocak Cuma günü için okulların durumu kamuoyunda geniş yer buluyor. Valiliklerin ve ilgili kurumların yaptığı açıklamalar ile hava durumu raporları, eğitim-öğretimin seyrini belirleyen temel unsurlar arasında bulunuyor.

OKULLAR TATİL Mİ 2 OCAK?

1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve valilikler tarafından Türkiye genelini kapsayan bir tatil kararı duyurulmadı. Mevcut resmi açıklamalara göre 2 Ocak Cuma günü için il bazında alınmış sınırlı kararlar dışında, ülke genelinde eğitime ara verilmesini öngören bir düzenleme bulunmuyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle yerel tatil kararları alınmış olsa da, bu uygulamalar ilgili illerle sınırlı kaldı. Yetkililer, yoğun kar, buzlanma ve ulaşımda aksama riskinin artması halinde kararların genellikle akşam saatlerinde paylaşıldığını hatırlatırken, şu anki tabloda birçok ilde eğitim-öğretimin normal akışında sürmesi planlanıyor.

KONYA OKULLAR TATİL Mİ 2 OCAK?

Konya il genelinde, merkez ilçeler olan Selçuklu, Meram ve Karatay başta olmak üzere 2 Ocak Cuma günü için eğitime ara verilmesine yönelik bir karar açıklanmadı. Konya Valiliği tarafından yapılan bilgilendirmelerde, il genelinde okulların açık olacağı ve eğitim faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

Buna karşın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde durum farklı ilerledi. Yoğun kar yağışı, kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaşması, buzlanma ve tipi riski nedeniyle bu iki ilçede kaymakamlıklar tarafından tüm resmi ve özel okullarda, kreşler ve rehabilitasyon merkezleri dahil olmak üzere, 1 gün süreyle eğitime ara verildi. Bu uygulama yalnızca belirtilen ilçeler için geçerli kılındı.

ERZİNCAN OKULLAR TATİL Mİ 2 OCAK?

Erzincan'da 2 Ocak 2026 Cuma günü için valilik tarafından alınmış bir tatil kararı bulunmuyor. Resmi kaynaklardan yapılan duyurulara göre il genelinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam etmesi bekleniyor ve Erzincan, tatil ilan edilen iller arasında yer almıyor.

Meteoroloji verileri Erzincan'da soğuk havanın etkisini sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların -11 ila -12 dereceye kadar düşmesi, gündüz ise -4 derece seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor. Yoğun kar yağışı beklentisi olmamakla birlikte mevcut kar örtüsü nedeniyle don ve buzlanma riskinin devam ettiği bildiriliyor.

YARIN İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul için 2 Ocak 2026 Cuma günü kapsamında İstanbul Valiliği'nden eğitime ara verilmesine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Şu ana kadar paylaşılan bilgilere göre kent genelinde okulların açık olması planlanıyor ve eğitim-öğretim normal şekilde sürecek.

Meteorolojik tahminler İstanbul'da havanın parçalı bulutlu, yer yer az bulutlu ve güneşli aralıklarla geçeceğini gösteriyor. Sıcaklıkların gündüz 8-9 dereceye kadar yükselmesi, gece ise 1 derece civarına düşmesi bekleniyor. Önceki günlerde görülen karla karışık yağmurun ardından hava şartlarında toparlanma öngörülürken, sabah saatlerinde hafif buzlanma ihtimaline karşı dikkat uyarıları yapılıyor.