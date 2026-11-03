Ocak ayı emekli maaş zammı SON DAKİKA! Emekli 4 aylık enflasyon farkı kaç oldu? Emekliye ne kadar zam yapılacak?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

2027 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam için milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisi, enflasyon verilerini yakından takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıklayacağı ekim ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte yılın ilk dört ayına ilişkin enflasyon artışı hesaplanacak. Böylece ocak ayında uygulanacak maaş zammına ilişkin önemli bir aşama geride kalacak.

2027 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2027 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam, 2026 yılının temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Bu nedenle ekim ayı verileriyle ortaya çıkacak dört aylık enflasyon, emeklilerin alacağı zam oranının şimdiden ne seviyeye ulaştığını gösterecek.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustos ayında yüzde 1,84, eylül ayında ise yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Bu üç aylık dönemde birikimli enflasyon yaklaşık yüzde 5,56 oldu.

EMEKLİ 4 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?

Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dört aylık enflasyon oranı hesaplanacak. Ancak TÜİK verileri açıklanmadan kesin dört aylık oranı vermek mümkün değil.

AA Finans'ın ekonomistlerle gerçekleştirdiği beklenti anketinde ekim ayı aylık enflasyon tahmini yüzde 2,20 olarak açıklandı. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde dört aylık birikimli enflasyon yaklaşık yüzde 7,88'e yükselecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında uygulanacak zam oranının ilk dört aylık bölümü bu seviyeye ulaşmış olacak.

Önemli: Yüzde 7,88, TÜİK tarafından açıklanmış kesin bir oran değil, yüzde 2,20'lik ekim ayı enflasyon beklentisine dayanan hesaplamadır.

EMEKLİYE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak zammı, temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyon oranına göre hesaplanacak. Ekim ayı beklentisinin gerçekleşmesi halinde emekliler için dört aylık zam birikimi yüzde 7,88 seviyesine ulaşacak.

Ancak kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları da hesaplamaya dahil edileceği için emeklilerin ocak ayında alacağı kesin zam oranı henüz belli değil. Yılın son iki ayına ilişkin verilerin açıklanmasıyla altı aylık enflasyon farkı netleşecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı birlikte hesaplanıyor. 2027 yılının ilk yarısı için belirlenen toplu sözleşme zammı yüzde 5 olarak uygulanacak.

Ekim ayı enflasyonunun yüzde 2,20 olması halinde temmuz-ekim dönemindeki birikimli enflasyonun yüzde 7,88'e ulaşması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ikinci yarısı için aldığı yüzde 7'lik toplu sözleşme zammının aşılmasıyla yaklaşık yüzde 0,82 enflasyon farkı oluşacak.

Bu farkın 2027 Ocak dönemi için belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte hesaplanması halinde toplam artış yaklaşık yüzde 5,88 olacak. Söz konusu oran, ekim ayı enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi koşuluna bağlı bir hesaplamadır.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2027 Ocak döneminde emekli ve memur maaşlarına uygulanacak kesin zam oranları, 2026 yılının son altı aylık enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla netleşecek.

TÜİK'in kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık zam oranı hesaplanacak. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında ise bu dönemde oluşacak enflasyon farkı, 2027 yılının ilk yarısına ilişkin yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte değerlendirilecek.

Haberin güncellenme notu: Bu hesaplamalar 3 Kasım 2026 saat 10.00'da açıklanması beklenen TÜİK ekim ayı enflasyon verileri öncesindeki beklentilere dayanmaktadır. Resmi rakamlar açıklandığında dört aylık enflasyon oranı ve zam hesaplamaları güncellenmelidir.