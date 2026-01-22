Noa Lang uçak takip kodu ne, Noa Lang İstanbul'a ne zaman saat kaçta gelecek, hangi havalimanına inecek?

Noa Lang uçak takip kodu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Yıldız oyuncunun İstanbul'a ne zaman ve saat kaçta geleceği, hangi havalimanına iniş yapacağı soruları gündemdeki yerini korurken, transfer sürecine dair tüm detaylar yakından takip ediliyor.

NOA LANG GALATASARAY'DA: İSTANBUL YOLCULUĞU BAŞLIYOR

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun paylaştığı bilgilere göre, Galatasaray ve Napoli arasında yürütülen pazarlıklar olumlu sonuçlandı. Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang'ın bu gece İstanbul'a uçması bekleniyor.

• Transfer Detayları : Galatasaray, oyuncuyu Napoli'den 2 milyon Euro kiralama bedeliyle kadrosuna katmaya yaklaştı.

• Satın Alma Opsiyonu : Anlaşmada 30 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu bulunuyor ancak bu madde zorunlu tutulmadı.

• Süreç : Dün gece sağlanan kesin anlaşmanın ardından transferin resmen açıklanması an meselesi.

NOA LANG İSTANBUL'A GELİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Napoli ile yapılan transfer anlaşmasının ardından Noa Lang için uçuş planlaması yaptı. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyu bu gece İstanbul'a getirecek.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Noa Lang, Galatasaray için bu gece İstanbul'a gelecek. Uçağın gece 01.00 civarında İstanbul'a inmesi bekleniyor.

Noa Lang uçuş bilgileri henüz paylaşılmadı.

NOA LANG KİMDİR?

17 Haziran 1999'da Hollanda'nın Capelle aan den IJssel şehrinde doğan Noa Lang, Surinam kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Hollanda pasaportuna sahip olan Lang, küçük yaşlardan itibaren futbola duyduğu ilgiyle öne çıktı. Profesyonel futbol yolculuğunun temellerini Ajax altyapısında atan genç oyuncu, burada aldığı eğitimle modern kanat oyuncusu profilini erken yaşta kazandı. Sol kanatta görev alan Lang, kariyeri boyunca Avrupa'nın farklı liglerinde forma giyerek önemli deneyimler edindi.

KULÜP KARİYERİNDE YÜKSELİŞ DÖNEMİ

Futbol kariyerine Jong Ajax'ta başlayan Noa Lang, performansıyla kısa sürede Ajax A Takımı'na yükseldi. 2019 yılında daha fazla süre alması amacıyla FC Twente'ye kiralanan Lang, bu dönemde gelişimini hızlandırdı. Asıl çıkışını ise Belçika'nın köklü kulüplerinden Club Brugge formasıyla yaptı. Belçika ekibinde geçirdiği süreçte istikrarlı bir grafik çizen Hollandalı futbolcu, 125 resmi karşılaşmada 38 kez gol sevinci yaşadı ve Avrupa vitrinine çıktı.

OYUN STİLİ VE TRANSFER GÜNDEMİ

Surinam kökenli olmasına rağmen Hollanda futbol ekolünde yetişen Noa Lang, hücum hattındaki çok yönlü yapısıyla tanınıyor. Teknik becerisi, sürati ve bire birdeki etkinliğiyle dikkat çeken oyuncu, kanatlarda farklı roller üstlenebiliyor. Skora doğrudan katkı sağlayan oyun tarzı sayesinde Avrupa futbolunda yakından izlenen isimler arasında yer alıyor. Son dönemde Galatasaray ile anılması ise transfer gündemini hareketlendirmiş durumda. Lang'ın geleceğine dair kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.