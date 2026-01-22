Noa Lang kiralık mı geldi, bonservisli mi geldi, satın alma opsiyonu var mı?

Noa Lang transferi futbol gündemini salladı. Taraftarlar, Hollandalı yıldızın yeni takımına kiralık mı geldiği, bonservisinin alınıp alınmadığı ve sözleşmede satın alma opsiyonu olup olmadığı sorularına yanıt arıyor. İşte Noa Lang transferine dair tüm merak edilenler ve sözleşme detayları.

NOA LANG KİRALIK MI GELDİ?

Galatasaray, yaz transfer dönemindeki ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Napoli ile yürütülen görüşmelerde sona yaklaşırken Noa Lang için uçuş organizasyonunu tamamladı. Hollandalı yıldız futbolcunun bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Transferde önemli bir aşamayı geride bırakan Galatasaray, Napoli ile varılan anlaşmanın ardından Noa Lang için seyahat planlamasını yaptı. Yapılan planlamaya göre yıldız oyuncu, gece saatlerinde İstanbul'a iniş yapacak ve resmi işlemler için sürece dahil olacak.

KİRALIK ANLAŞMA, OPSİYON MASADA

Sarı-kırmızılılar, Noa Lang transferi kapsamında Napoli'ye 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Taraflar arasında yapılan sözleşmede, zorunlu olmayan 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun da yer aldığı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DETAYI

Napoli formasıyla bu sezon 27 resmi maçta görev alan sol kanat oyuncusu, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Noa Lang'ın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.