Nermin Abadan Unat kimdir, neden öldü? Nermin Abadan Unat kaç yaşında, nereli?

Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, Türk sosyal bilimleri dünyasında önemli bir iz bırakan akademisyen, yazar, çevirmen ve siyaset bilimcisiydi. 104 yıllık hayatında bilim, akademi ve toplumsal çalışmalara büyük katkılarda bulundu. Peki, Nermin Abadan Unat kimdir, neden öldü? Nermin Abadan Unatkaç yaşında, nereli? İşte Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'ın yaşam öyküsü, kariyeri, eserleri ve hayatına dair merak edilen bilgiler…

NERMİN ABADAN UNAT KİMDİR?

Nermin Abadan Unat, 18 Eylül 1921'de Viyana'da dünyaya geldi. Babası İzmirli tüccar Mustafa Süleymanoviç, annesi ise Macar asıllı barones Elfriede Karwinsky'di. 1940 yılında İzmir Kız Lisesi'ni bitiren Unat, 1944'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Eğitimini tamamladıktan sonra Ulus gazetesinde 1944-1950 yılları arasında çalıştı. Ardından akademik hayatına yönelerek ABD'de Minnesota Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı (1952-1953). 1954'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde (SBF) asistan olarak göreve başladı ve 1958'de doçent, 1966'da profesör unvanını aldı. Siyasal davranış kürsüsünü kurarak Türk sosyal bilimleri akademisine önemli katkılarda bulundu.

NERMİN ABADAN UNAT NEDEN ÖLDÜ?

Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, 104 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni ile ilgili detaylı bilgi verilmemiştir. Ancak uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdürerek Türk akademisine büyük miras bırakmıştır.

NERMİN ABADAN UNAT KAÇ YAŞINDA?

Nermin Abadan Unat, 18 Eylül 1921 doğumlu olup, 2025 yılında 104 yaşında vefat etti.

NERMİN ABADAN UNAT NERELİ?

Nermin Abadan Unat, doğum yeri Viyana olmasına rağmen köken olarak İzmirli bir aileye mensuptur. Babası İzmirli tüccar Mustafa Süleymanoviç, annesi Macar kökenli Elfriede Karwinsky'di. Bu kozmopolit aile geçmişi, Unat'ın uluslararası perspektife sahip bir akademisyen olmasında etkili olmuştur.

NERMİN ABADAN UNAT ESERLERİ

Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, akademik ve sosyal bilimler alanında birçok önemli eser kaleme aldı ve çeviriler yaptı. İşte öne çıkan bazı eserleri:

Amme idaresinin prensipleri – Marshall Edward Dimock; Türkçeye çeviren Nermin Abadan, 1954

Anayasa hukuku ve siyasi bilimler açısından 1965 seçimlerinin tahlili, 1966

Batı Almanya'daki Türk işçileri ve sorunları, 1964

Batı Avrupa ve Türkiye'de basın yayın öğretimi, 1972

Bitmeyen göç: konuk işçilikten ulus-ötesi yurttaşlığa, 2002

Bürokrasi, 1959

Devlet felsefesi: seçilmiş okuma parçaları, 1959

Göç ve gelişme: uluslararası işgücü göçünün Boğazlıyan ilçesi üzerindeki etkilerine ilişkin bir ara,

Halk efkârı: mefhumu ve tesir sahaları, 1956

İnsan hakları armağanı, 1978

Kum saatini izlerken, 1996

Migration and development: a study of the effects of international labor migration on Boğazlıyan

Sosyolojiye giriş – Hans Freyer; çeviren Nermin Abadan, 1963 & 1967

Turkish workers in Europe 1960-1975: a socio-economic reappraisal, 1976

Türk dış göçü, 1960-1984: yorumlu bibliyografya, 1986

Türk toplumunda kadın, 1979 & 1982

Türkiye'de insan hakları semineri (9-11 Aralık 1968) tebliğler - tartışmalar, 1970

Women in Turkish society, 1981

Woodrow Wilson: seçme parçalar, 1961

Yeşil göller diyarı: İsveç'te bir tetkik seyahati, 1950

Yetişen Türk idarecileri: Genç ve müstakbel idarecilerine meslekî ve sosyal tavırları hakkında bir, çeviri

Yüz Yıllık Umut

Unat, özellikle göç, kadın hakları ve siyasal davranış üzerine yaptığı çalışmalarla Türkiye'de sosyal bilimler alanında öncü isimlerden biri oldu. Çevirmen kimliğiyle de Türk akademisine uluslararası perspektif kazandırdı.