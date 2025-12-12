Nermin Abadan Unat kimdir, neden öldü? Nermin Abadan Unat kaç yaşında, nereli?
Türk sosyal bilimleri ve akademi dünyası, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'ın vefatıyla derin bir kayıp yaşadı. 104 yaşında hayatını kaybeden Unat, yazar, çevirmen, sosyolog ve siyaset bilimci kimliğiyle Türkiye'nin bilimsel ve toplumsal yaşamına eşsiz katkılar sundu. Peki, Nermin Abadan Unat kimdir, neden öldü? Nermin Abadan Unat kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!
Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, Türk sosyal bilimleri dünyasında önemli bir iz bırakan akademisyen, yazar, çevirmen ve siyaset bilimcisiydi. 104 yıllık hayatında bilim, akademi ve toplumsal çalışmalara büyük katkılarda bulundu. Peki, Nermin Abadan Unat kimdir, neden öldü? Nermin Abadan Unatkaç yaşında, nereli? İşte Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'ın yaşam öyküsü, kariyeri, eserleri ve hayatına dair merak edilen bilgiler…
NERMİN ABADAN UNAT KİMDİR?
Nermin Abadan Unat, 18 Eylül 1921'de Viyana'da dünyaya geldi. Babası İzmirli tüccar Mustafa Süleymanoviç, annesi ise Macar asıllı barones Elfriede Karwinsky'di. 1940 yılında İzmir Kız Lisesi'ni bitiren Unat, 1944'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
Eğitimini tamamladıktan sonra Ulus gazetesinde 1944-1950 yılları arasında çalıştı. Ardından akademik hayatına yönelerek ABD'de Minnesota Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı (1952-1953). 1954'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde (SBF) asistan olarak göreve başladı ve 1958'de doçent, 1966'da profesör unvanını aldı. Siyasal davranış kürsüsünü kurarak Türk sosyal bilimleri akademisine önemli katkılarda bulundu.
NERMİN ABADAN UNAT NEDEN ÖLDÜ?
Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, 104 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni ile ilgili detaylı bilgi verilmemiştir. Ancak uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdürerek Türk akademisine büyük miras bırakmıştır.
NERMİN ABADAN UNAT KAÇ YAŞINDA?
Nermin Abadan Unat, 18 Eylül 1921 doğumlu olup, 2025 yılında 104 yaşında vefat etti.
NERMİN ABADAN UNAT NERELİ?
Nermin Abadan Unat, doğum yeri Viyana olmasına rağmen köken olarak İzmirli bir aileye mensuptur. Babası İzmirli tüccar Mustafa Süleymanoviç, annesi Macar kökenli Elfriede Karwinsky'di. Bu kozmopolit aile geçmişi, Unat'ın uluslararası perspektife sahip bir akademisyen olmasında etkili olmuştur.
NERMİN ABADAN UNAT ESERLERİ
Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, akademik ve sosyal bilimler alanında birçok önemli eser kaleme aldı ve çeviriler yaptı. İşte öne çıkan bazı eserleri:
Amme idaresinin prensipleri – Marshall Edward Dimock; Türkçeye çeviren Nermin Abadan, 1954
Anayasa hukuku ve siyasi bilimler açısından 1965 seçimlerinin tahlili, 1966
Batı Almanya'daki Türk işçileri ve sorunları, 1964
Batı Avrupa ve Türkiye'de basın yayın öğretimi, 1972
Bitmeyen göç: konuk işçilikten ulus-ötesi yurttaşlığa, 2002
Bürokrasi, 1959
Devlet felsefesi: seçilmiş okuma parçaları, 1959
Göç ve gelişme: uluslararası işgücü göçünün Boğazlıyan ilçesi üzerindeki etkilerine ilişkin bir ara,
Halk efkârı: mefhumu ve tesir sahaları, 1956
İnsan hakları armağanı, 1978
Kum saatini izlerken, 1996
Migration and development: a study of the effects of international labor migration on Boğazlıyan
Sosyolojiye giriş – Hans Freyer; çeviren Nermin Abadan, 1963 & 1967
Turkish workers in Europe 1960-1975: a socio-economic reappraisal, 1976
Türk dış göçü, 1960-1984: yorumlu bibliyografya, 1986
Türk toplumunda kadın, 1979 & 1982
Türkiye'de insan hakları semineri (9-11 Aralık 1968) tebliğler - tartışmalar, 1970
Women in Turkish society, 1981
Woodrow Wilson: seçme parçalar, 1961
Yeşil göller diyarı: İsveç'te bir tetkik seyahati, 1950
Yetişen Türk idarecileri: Genç ve müstakbel idarecilerine meslekî ve sosyal tavırları hakkında bir, çeviri
Yüz Yıllık Umut
Unat, özellikle göç, kadın hakları ve siyasal davranış üzerine yaptığı çalışmalarla Türkiye'de sosyal bilimler alanında öncü isimlerden biri oldu. Çevirmen kimliğiyle de Türk akademisine uluslararası perspektif kazandırdı.