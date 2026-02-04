N'Golo Kante İstanbul'a ne zaman geliyor? Kante transferi bitti mi, Fenerbahçe'ye geldi mi?

Fenerbahçe'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı N'Golo Kanté transferinde beklenen mutlu son resmen geldi. Suudi Arabistan ve Fransa merkezli güvenilir basın organlarının eş zamanlı olarak duyurduğu gelişmeler, sürecin kısa süre içinde tamamlandığını ortaya koydu. Al-Ittihad ile yaşanan teknik ve hukuki aksaklıkların giderilmesinin ardından, yıldız futbolcunun İstanbul yolculuğu netlik kazandı. Peki, N'Golo Kante İstanbul'a ne zaman geliyor? Kante transferi bitti mi? Detaylar...

N'GOLO KANTE İSTANBUL'A NE ZAMAN GELİYOR?

Al-Ittihad kulübünün resmi veda mesajı paylaşmasıyla birlikte transfer fiilen tamamlandı. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, N'Golo Kanté'nin öğle saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Bu gelişme, hem Fenerbahçe camiasında hem de Türk futbol kamuoyunda büyük bir heyecan yarattı.

Sürecin bu kadar kısa sürede tamamlanmasında, oyuncunun transfer konusundaki net tavrı belirleyici oldu. İngiltere kaynaklı haberlerde Kanté'nin Al-Ittihad ile antrenmana çıkmayı reddettiği ve Fenerbahçe'ye transfer olmak için yönetime baskı yaptığı belirtildi. Tüm bu gelişmeler, İstanbul'a geliş sürecini hızlandıran önemli faktörler arasında yer aldı.

KANTE TRANSFERİ BİTTİ Mİ?

Evet, N'Golo Kanté transferi resmiyet kazandı. İlk etapta sistemsel bir arıza nedeniyle askıya alınan süreç, saatler süren yoğun temasların ardından çözüme ulaştı. Suudi basınında "son dakika" ibaresiyle paylaşılan haberlerde, Al-Ittihad ile Fenerbahçe kulüplerinin hukuki bir çözüm üzerinde uzlaştığı vurgulandı.

Aynı zaman diliminde Fransız basınının güvenilir kaynaklarından Foot Mercato, tarafların Kanté transferi için yeniden masaya oturduğunu yazdı. Bu haberden yalnızca saatler sonra, sürecin başarıyla tamamlandığı ve anlaşmanın resmiyet kazandığı duyuruldu.

Transferin detaylarına bakıldığında; Fenerbahçe'nin, Al-Ittihad ile Youssef En-Nesyri ve 4 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığı görülüyor. Anlaşma her ne kadar kısa süreliğine sekteye uğrasa da, tarafların yoğun çabaları sonucunda mutlu sona ulaşıldı. Al-Ittihad kulübü, Kanté ile yolların ayrıldığını resmen açıklayarak süreci kapattı.

N'GOLO KANTE FENERBAHÇE'DE!

N'Golo Kanté'nin Fenerbahçe'ye transferi kulüp tarafından resmen duyuruldu. En-Nesyri'nin Al-Ittihad'a transferinin açıklanmasının hemen ardından, sarı-lacivertli kulüp de Kanté hamlesini kamuoyuna bildirdi. Böylece transfer zinciri eksiksiz şekilde tamamlanmış oldu.