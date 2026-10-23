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Mustafa Keser öldü mü, ölen Mustafa Keser kim?

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Mustafa Keser öldü mü, ölen Mustafa Keser kim?
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“Mustafa Keser hayatını kaybetti” haberinin duyulmasıyla birlikte pek çok kişi, ünlü Türk sanat müziği sanatçısı Mustafa Keser’e bir şey olup olmadığını merak etti. Sosyal medyada ve arama motorlarında “Mustafa Keser öldü mü?” ve “ölen Mustafa Keser kim?” soruları hızla öne çıktı.

Hayatını kaybeden Mustafa Keser, ünlü sanatçı değil; Balıkesirli emekli resim öğretmeni, şair ve yazar Mustafa Keser. 69 yaşındaki Keser, tatil için gittiği Burhaniye’de geçirdiği rahatsızlığın ardından yaşamını yitirdi. Bedenini hayattayken tıp öğrencilerine kadavra olarak bağışlayan Keser, kadavra bölümündeki yerlerin dolu olması nedeniyle Başçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi. İşte Mustafa Keser’e dair bilinenler.

MUSTAFA KESER ÖLDÜ MÜ?

Hayatını kaybeden kişi, Türk sanat müziğinin tanınan isimlerinden şarkıcı Mustafa Keser değil. Vefat eden Mustafa Keser, Balıkesir’de uzun yıllar öğretmenlik yapmış emekli bir resim öğretmeni ve şair. Ünlü sanatçı Mustafa Keser’in vefatına ilişkin herhangi bir haber bulunmuyor.

ÖLEN MUSTAFA KESER KİM?

Mustafa Keser, Balıkesirli emekli bir resim öğretmeni, şair ve yazardı. Savaştepe Öğretmen Okulu mezunu olan Keser, Milli Eğitim camiasında uzun yıllar resim öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra emekliye ayrıldı. Emekliliğinin ardından Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği üyesi olarak pek çok kültürel etkinlikte yer aldı. Edebiyat dünyasına şiir kitaplarıyla birçok eser bırakan Keser, Çağrı ve Merve adlı iki çocuk babasıydı.

MUSTAFA KESER NEDEN ÖLDÜ?

Mustafa Keser, tatil için gittiği Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde rahatsızlandı. Geçirdiği rahatsızlığın ardından kurtarılamayan Keser, 69 yaşında hayatını kaybetti. Rahatsızlığın türüne ilişkin ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

BEDENİNİ KADAVRA OLARAK BAĞIŞLAMIŞTI

Mustafa Keser, hayattayken bedenini Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitiminde kullanılmak üzere kadavra olarak bağışlamıştı. Ancak tıp fakültesinde kadavraların muhafaza edildiği bölümlerin dolu olması nedeniyle bağış gerçekleştirilemedi. Bunun üzerine Keser’in çocukları, babalarının Başçeşme Mezarlığı’nda toprağa verilmesini istedi.

MUSTAFA KESER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Mustafa Keser için Balıkesir’deki Zağnospaşa Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Keser’in naaşı, kılınan namazın ardından Başçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine Milli Eğitim camiasından meslektaşları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dostları, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞARKICI MUSTAFA KESER İLE KARIŞTIRILDI

Aynı ismi taşımaları nedeniyle Balıkesirli öğretmen Mustafa Keser’in vefat haberi, kısa sürede ünlü sanatçı Mustafa Keser ile karıştırıldı. Haberi gören pek çok kişi sanatçının sağlık durumunu araştırmaya başladı. Ancak vefat haberi, şarkıcı Mustafa Keser ile ilgili değil.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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