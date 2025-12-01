Haberler

Mustafa Destici kimdir? BBP Genel Başkanı Mustafa Destici kaç yaşında, nereli, çocukları kim?
Türkiye siyasetinin deneyimli isimlerinden biri olan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, uzun yıllara yayılan akademik, siyasi kariyeri ve yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Peki, Mustafa Destici kimdir? BBP Genel Başkanı Mustafa Destici kaç yaşında, nereli, çocukları kim? Detaylar haberimizde!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk siyasetinin deneyimli isimlerinden biridir. Peki, Mustafa Destici kimdir? BBP Genel Başkanı Mustafa Destici kaç yaşında, nereli? Mustafa Destici'nin çocukları kim? Detaylar...

BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ KİMDİR?

1966 yılında Eskişehir'in Günyüzü İlçesi Gecek Köyü'nde doğan Destici, çocukluk ve gençlik yıllarını Anadolu'nun bu köyünde geçirdi. Eğitim hayatına Günyüzü'nde başlayan Destici, orta tahsilini Sivrihisar ilçesinde tamamladıktan sonra, lise eğitimini Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi'nde tamamlamıştır.

1988 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Destici, öğretmenlik mesleğine adım atmış ve 1993 yılına kadar bu alanda görev yapmıştır. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Felsefe Tarihi üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Akademik kariyerine 1993 yılında Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde başlayan Destici, aynı yıl Gazi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak da görev aldı. 2000 yılına kadar akademisyen olarak çalışmalarını sürdüren Destici, ardından Tarım Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Siyasi kariyerine ise genç yaşta Ülkü Ocakları'nda başlayan Destici, 1978 yılında bu yapıda aktif görev aldı. 12 Eylül Darbesi sonrası kurulan "Gençlik Kültür Sanat Ocakları"nın kurucu genel başkan yardımcısı olarak önemli bir rol üstlendi. 1992 yılında Muhsin Yazıcıoğlu'nun Milliyetçi Çalışma Partisi'nden ayrılmasının ardından Nizam-ı Âlem Ocakları ve Alperen Ocakları'nda aktif rol oynayan Destici, 2007 yılında Büyük Birlik Partisi'ne katılmıştır.

2007 yılında Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyeliğine seçilen Destici, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 2008 yılında tekrar MKYK üyeliğine seçilerek Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 2009 yılında yapılan Olağanüstü Büyük Kurultay'da ise Genel Sekreter olarak görev aldı. Nihayet 3 Temmuz 2011 tarihinde 4. Olağanüstü Kurultay'da BBP Genel Başkanlığı'na seçilen Destici, partinin liderliğini üstlenmiştir.

MUSTAFA DESTİCİ KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Destici, 1 Ocak 1966 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 59 yaşındadır. Uzun yıllara yayılan akademik, bürokratik ve siyasi kariyeri boyunca Türkiye siyasetinde önemli bir isim olarak öne çıkmıştır.

Destici'nin siyaset sahnesindeki deneyimi, genç yaşta başladığı milliyetçi hareketlerden bugüne kadar kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. Akademik altyapısı ve devlet kurumlarındaki görevleri, ona siyasette farklı bir perspektif kazandırmıştır.

MUSTAFA DESTİCİ NERELİ?

Mustafa Destici, Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek Köyü doğumludur. Anadolu'nun bu küçük ilçesinde başlayan hayat hikayesi, onu Türkiye siyasetinin önemli isimlerinden biri haline getirmiştir.

MUSTAFA DESTİCİ ÇOCUKLARI KİM?

Mustafa Destici, evli ve üç çocuk babasıdır. Ailesine olan bağlılığı, siyasetteki disiplin ve sorumluluk anlayışıyla paralel ilerlemektedir. Kızının ismi Ela Naz Destici'dir.

