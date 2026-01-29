Haberler

Musaba neden yok? FCSB Fenerbahçe Musaba sakat mı, cezalı mı?

FCSB ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadele öncesinde Musaba'nın kadroda yer almaması dikkat çekti. "Musaba neden yok? FCSB Fenerbahçe Musaba sakat mı, cezalı mı?" soruları futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, sarı-lacivertli oyuncunun maçta forma giyememe nedeni netleşmeye başladı.

FCSB – Fenerbahçe maçında Musaba'nın sahada olmaması, karşılaşma öncesi en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Arama motorlarında "Musaba neden yok? FCSB Fenerbahçe Musaba sakat mı, cezalı mı?" sorguları hızla yükselirken, genç oyuncunun kadroda yer almama sebebi futbol gündeminin üst sıralarına taşındı.

GUENDOUZİ FCSB – FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Lazio'dan kadrosuna dahil ettiği Matteo Guendouzi, FCSB karşılaşmasında forma giyemedi. Fransız orta saha oyuncusu, UEFA listesinde yer almadığı için bu maçta kadroda bulunmazken, sarı-lacivertli kulübün bildirimi sonrası Avrupa Ligi play-off etabında görev alabilecek.

MUSABA FCSB – FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Sarı-lacivertlilerin devre arasında transfer ettiği Musaba da FCSB maçında statü engeline takıldı. UEFA'ya bildirilmeyen isimler arasında yer alan genç futbolcu, bu nedenle kamp kadrosuna alınmadı. Musaba'nın play-off turu için listeye eklenmesi halinde Avrupa maçlarında sahaya çıkması bekleniyor.

JHON DURAN FCSB – FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

FCSB – Fenerbahçe karşılaşmasının kamp kadrosunda Jhon Duran'ın yer almaması dikkat çekti. Kulüp tarafından açıklanan listede ismi bulunmayan oyuncunun, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle teknik heyet tarafından riske edilmediği öğrenildi.

SKRİNİAR FCSB – FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Milan Skriniar, FCSB maçında sarı kart cezası nedeniyle görev yapamadı. Slovak stoper, Avrupa Ligi'nde oynanan Stuttgart, Ferencvaroş ve Aston Villa karşılaşmalarında gördüğü kartlar sonrası cezalı duruma düşmüştü.

