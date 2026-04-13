Muş okullar tatil mi, 14 Nisan Salı Muş'ta okul yok mu (MUŞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının etkili olduğu Muş’ta, 14 Nisan Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemdeki yerini koruyor. Muş Valiliği kar tatili açıklaması beklenirken, öğrenciler, öğretmenler ve veliler “Muş’ta okul var mı, yok mu?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

MUŞ HAVA DURUMU

Doğu Anadolu’nun önemli şehirlerinden Muş’ta 14 Nisan Salı günü bahar mevsimine rağmen serin ve sakin bir hava bekleniyor. Bölge genelinde yüksek rakım ve karasal iklimin etkisiyle sıcaklıklar düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor.

Genel Hava Durumu

Meteorolojik verilere göre kentte gün boyunca parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli bir hava etkili olacak. Yağış beklentisi düşük seviyede olsa da sabah saatlerinde yer yer serin ve kapalı bir hava görülebilir.

Sıcaklık Değerleri

• Günün en yüksek sıcaklığı: yaklaşık 5°C

• Gece en düşük sıcaklık: -4°C civarı

Nisan ayına girilmiş olmasına rağmen özellikle gece saatlerinde don olayına yakın değerler dikkat çekiyor.

Yağış Durumu

• Genel olarak yağış beklenmiyor

• Gün içinde kısa süreli bulutlanmalar görülebilir

• Açık hava etkinlikleri için büyük ölçüde uygun bir gün

Rüzgâr ve Hissedilen Sıcaklık

• Rüzgâr: Hafif, zaman zaman orta kuvvette

• Hissedilen sıcaklık: Sabah ve gece saatlerinde daha düşük

• Nem: Orta seviyelerde

Günün Değerlendirmesi

14 Nisan Salı günü Muş’ta genel olarak soğuk ama sakin bir bahar günü yaşanacak. Güneş zaman zaman yüzünü gösterse de sıcaklıkların düşük seyretmesi nedeniyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde kış etkisi hissedilmeye devam edecek.

MUŞ OKULLAR TATİL Mİ?

14 Nisan Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.