Haberler

Monaco Galatasaray maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

Monaco Galatasaray maçı tek maç mı, rövanşı var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Monaco ile Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında önemli bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın hangi kanalda yayınlanacağını, yayın saatini ve yayının şifreli olup olmadığını araştırıyor. Peki, Monaco–Galatasaray karşılaşması tek maç üzerinden mi oynanacak, yoksa bir rövanş mücadelesi de bulunuyor mu?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile Galatasaray'ın karşılaşacağı bu kritik maç sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Maçı izlemek isteyenler yayın bilgilerini merak ederken, karşılaşmanın tek maç mı yoksa iki ayaklı bir eşleşme şeklinde mi yapılacağı da sıkça sorulan sorular arasında.

MONACO GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Monaco ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

TRT 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİYLE MONACO–GALATASARAY MAÇI CANLI İZLEME

TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Filbox 20 ve Vodafone TV 21. kanallar üzerinden yayımlanmaktadır. Ayrıca Türksat uydusu ve internet aracılığıyla kanalın yayınına şifresiz erişim sağlanabilmektedir.

Monaco Galatasaray maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

MONACO–GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma, 9 Aralık Salı günü oynanacak.

MONACO–GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Müsabakanın başlama saati 23.00 olarak belirlenmiştir.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İki ekip arasındaki bu kritik Şampiyonlar Ligi karşılaşması, Monaco'nun ev sahipliğinde Louis II Stadyumunda gerçekleşecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
DEM'li Sakık, Hakan Fidan'a bakarak çağrı yaptı! MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur

DEM'li Sakık'ın MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Bayern Münih 4 dakikada geri dönerek 3 puanı kaptı

İşte Şampiyonlar Ligi bu! 4 dakikada muhteşem geri dönüş
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Bakan Kurum'a baba ocağında coşkulu karşılama

Bu fotoğrafta bir bakan var! Yıldız gibi karşılandı
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası

Galatasaray'da kaleyi dahi tutturamıyordu, gittiği yerde kral oldu
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Verdiği vekalet başını yaktı! Milyonlarca liralık mülkü varken şimdi barakada yaşıyor

Milyonlarca liralık villası varken şimdi barakada yaşıyor
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
title