Monaco Galatasaray maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile Galatasaray'ın karşılaşacağı bu kritik maç sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Maçı izlemek isteyenler yayın bilgilerini merak ederken, karşılaşmanın tek maç mı yoksa iki ayaklı bir eşleşme şeklinde mi yapılacağı da sıkça sorulan sorular arasında.

MONACO GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Monaco ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

TRT 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİYLE MONACO–GALATASARAY MAÇI CANLI İZLEME

TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Filbox 20 ve Vodafone TV 21. kanallar üzerinden yayımlanmaktadır. Ayrıca Türksat uydusu ve internet aracılığıyla kanalın yayınına şifresiz erişim sağlanabilmektedir.

MONACO–GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma, 9 Aralık Salı günü oynanacak.

MONACO–GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Müsabakanın başlama saati 23.00 olarak belirlenmiştir.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İki ekip arasındaki bu kritik Şampiyonlar Ligi karşılaşması, Monaco'nun ev sahipliğinde Louis II Stadyumunda gerçekleşecek.