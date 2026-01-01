Milli Piyango tam bilete mi çıktı 2026?

2026 yılına ait Milli Piyango Yılbaşı çekilişinin kazanan numaralarını içeren tam sonuç listesi erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte milyonlarca kişi, Milli Piyango bilet sorgulama ekranı üzerinden biletlerini kontrol etmeye başladı. Büyük ikramiyenin hangi bilete çıktığı ise gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2026 Milli Piyango'da büyük ikramiye tam bilete mi isabet etti?

MİLLİ PİYANGO 2026 SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milyonlarca kişinin büyük bir heyecanla takip ettiği Milli Piyango 2026 yılbaşı çekilişi, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 18.30'da başladı ve yaklaşık 23.30'da tamamlandı. Yılın en çok konuşulan çekilişi, Milli Piyango TV YouTube kanalı ile Milli Piyango Online platformu üzerinden canlı olarak yayınlandı.

2026 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Rekor seviyedeki büyük ikramiyesiyle dikkat çeken Milli Piyango çekilişinde sonuçları öğrenmek isteyenler, bilet numaralarıyla resmi sorgulama ekranları üzerinden kolayca kontrol yapabiliyor. Biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını merak eden vatandaşlar, online sorgulama ekranları sayesinde saniyeler içinde sonuçlara ulaşabiliyor.

BÜYÜK İKRAMİYE 800 MİLYON TL OLDU

Bu yıl Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 800 milyon TL olarak açıklandı. Çekiliş öncesinde günlerce konuşulan dev ödül, yılbaşı gecesinin en çok merak edilen başlıklarından biri oldu.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NUMARALARI BELLİ OLDU

2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar 3-0-3-1-3-8-5 olarak açıklandı. Açıklanan numaraların ardından milyonlarca kişi biletlerini kontrol etmeye başladı.

BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLLERE ÇIKTI?

Büyük ikramiyenin, İstanbul Esenyurt, İstanbul Ümraniye ve Konya Akşehir ilçelerinden alınan biletlere isabet ettiği açıklandı. Büyük ödülün üç talihli arasında eşit şekilde paylaştırıldığı bildirildi.

BÜYÜK İKRAMİYE ÇEYREK BİLETE ÇIKTI

Paylaşılan bilgilere göre 800 milyon TL'lik büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. Böylece her bir talihli, çeyrek bilet üzerinden büyük ikramiyeden pay almaya hak kazandı.