MİLLETVEKİLİ MAAŞI 2026: Milletvekili maaşı ne kadar? Milletvekilleri ne kadar maaş alıyor?

Türkiye'de milletvekili maaşları her yıl belirli oranlarda enflasyon ve ek zamlarla güncelleniyor. 2026 yılında yapılan son zamlar, milletvekili maaşlarının Türkiye'deki ekonomik tabloya kıyasla ne durumda olduğunu ortaya koyuyor. Peki, 2026 Milletvekili maaşı ne kadar? Milletvekilleri ne kadar maaş alıyor? Detaylar...

MİLLETVEKİLİ MAAŞI NE KADAR?

2026 Ocak ayında milletvekili maaşlarına enflasyon farkı kadar zam yapıldı. TÜİK tarafından açıklanan Aralık 2025 enflasyon verilerine göre, 6 aylık enflasyon farkı %12,19 olarak belirlendi. Ayrıca memur ve emeklilere uygulanacak zam oranı %18,60 oldu.

Bu düzenlemelerle birlikte, 229.676 TL olan milletvekili maaşları 273.196 TL'ye yükseldi.

Türkiye'de asgari ücret ise net 28.075 TL olarak açıklanmış durumda. Bu durumda bir milletvekilinin maaşı, ülke genelinde asgari ücretin yaklaşık 8,2 katına tekabül ediyor.

MİLLETVEKİLLERİ NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Milletvekillerinin maaşları yalnızca görev karşılığı ödenen ücretlerden ibaret değil. Emeklilik hakları, ek tazminatlar ve bazı özel ödemelerle toplam gelir daha yüksek olabiliyor.

EMEKLİ VEKİL MAAŞI 2026

Emekli milletvekilleri için maaşlar da 2026 yılında güncellendi. Buna göre emekli milletvekili maaşı 177.658 TL'ye çıktı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Türkiye'de en düşük emekli maaşı 20.000 seviyesinde.

AVRUPA'DA MİLLETVEKİLİ MAAŞI - ASGARİ ÜCRET KARŞILAŞTIRMASI

Türkiye'de milletvekili maaşlarının asgari ücrete oranı oldukça yüksek. Peki, Avrupa'da durum nasıl? Bazı ülkelerde milletvekili maaşlarının asgari ücrete oranı şöyle:

Yunanistan: 5,9 kat

Birleşik Krallık: 4,6 kat

Belçika: 4,3 kat

Fransa: 4,3 kat

Hollanda: 4,1 kat

İsveç: 3,6 kat

İspanya: 2,6 kat