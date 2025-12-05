Mert Hakan Yandaş hangi maçlara bahis oynadığı açıklandı mı?

Devam eden soruşturma kapsamında, Fenerbahçe oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile daha önce bahis dosyası nedeniyle hak mahrumiyeti cezası almış olan Galatasaraylı Metehan Baltacı'nın da gözaltına alındığı bildirildi. İşlemler sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan kişilere ve suçlamalara ilişkin bilgilendirme yaptı. Ancak Mert Hakan Yandaş'ın hangi karşılaşmalarla bağlantılı olarak soruşturmada yer aldığına dair detayların açıklanıp açıklanmadığı merak konusu.

MERT HAKAN VE METEHAN GÖZALTINA ALINDI

Futbolda bahis iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon daha düzenlendi. İlk aşamanın ardından savcılık talimatıyla bu kez kapsamı daha geniş bir çalışma yürütüldü. Yapılan operasyonda, bazı kulüp yöneticileri ile aktif futbolcuların ve spor camiasından tanınan isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 46 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Fenerbahçe'nin oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile daha önce benzer bir dosya nedeniyle hak mahrumiyeti cezası bulunan Galatasaraylı Metehan Baltacı da gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Ayrıca Mert Hakan Yandaş'ın ikametinde arama yapıldığı öğrenildi.

METEHAN'IN KENDİ MAÇIYLA İLGİLİ BAHİS ŞÜPHESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kendi takımlarının maçlarına bahis oynadıkları belirlenen futbolcularla ilgili açıklama yaptı. Bu kapsamda, Galatasaray forması giyen Metehan Baltacı'nın da aralarında bulunduğu 27 futbolcunun gözaltına alındığı bildirildi.

MERT HAKAN'IN BAŞKASI ÜZERİNDEN BAHİS OYNADIĞI İDDİASI

Savcılık açıklamasında, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın yasal bahis sitelerinde kendi adına değil, başka bir kişi üzerinden oyun oynadığının tespit edildiği belirtildi ve bu nedenle gözaltına alındığı ifade edildi.

SAVCILIKTAN SORUŞTURMAYA DAİR DETAYLI AÇIKLAMA

"Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen dosyanın ikinci aşaması kapsamında yapılan açıklamada, MASAK raporları, yasal bahis sitelerinden sağlanan veriler, açık kaynak incelemeleri ve PFDK'nın daha önce hak mahrumiyeti cezası verdiği 101 futbolcuya ilişkin analizlerin değerlendirildiği ifade edildi.

Bu çerçevede:

• Kendi takımlarının müsabakalarına bahis oynadığı saptanan ve Metehan Baltacı'nın da yer aldığı 27 futbolcu,

• Başkası üzerinden bahis oynadığı belirlenen Mert Hakan Yandaş,

• 28 Nisan 2024'teki Ankaraspor–Nazilli Belediyespor maçında sonuç manipülasyonu iddiasıyla kulüp yöneticileri ve antrenörlerin de bulunduğu 5 kişi,

• 24 Aralık 2023'teki Ümraniyespor–Giresunspor karşılaşmasıyla ilgili benzer şüpheler nedeniyle 6 kişi,

• Banka hesaplarındaki hareketler nedeniyle şüpheli bulunduğu belirtilen eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar ile eşi ve üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de yer aldığı toplam 7 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Mert Hakan Yandaş'ın hangi maçlara bahis oynadığı henüz açıklanmadı.