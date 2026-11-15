Mersin-Gaziantep hızlı tren ne zaman açılacak? Yolculuk kaç saat sürecek?

Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep'i birbirine bağlayacak hızlı tren hattı için kesin bir açılış günü henüz açıklanmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 2 Kasım 2026'da yaptığı açıklamaya göre Mersin- Adana kesiminde yapım işlerinin 2027'de bitmesi hedefleniyor. Bakan şubat ayında da hattın tamamını 2028'de tamamlamayı hedeflediklerini söylemişti.

MERSİN-GAZİANTEP HIZLI TREN NE ZAMAN AÇILACAK?

Hattın tamamı için hedef yıl 2028. Uraloğlu bu hedefi 8 Şubat 2026'daki açıklamasında verdi. Kasım ayındaki açıklamada ise öne çıkan bölüm Mersin- Adana kesimiydi: burada fiziki ilerleme yüzde 84,72'ye ulaştı ve yapım işlerinin 2027'de tamamlanması planlanıyor. İlk seferin hangi gün yapılacağı, test sürüşlerinin ne zaman başlayacağı ya da bilet fiyatları konusunda bakanlıktan henüz bir duyuru yok.

YOLCULUK KAÇ SAAT SÜRECEK?

2 saat 15 dakika. Bugün Mersin ile Gaziantep arasında trenle seyahat, bakanlığın verdiği bilgiye göre 6 saat 23 dakika sürüyor. Elektrikli ve sinyalli olarak yapılan yeni hat, yolcu trenleri için saatte 200 kilometre hıza göre tasarlandı ve güzergahın uzunluğu 312,5 kilometre.

HIZLI TREN HANGİ ŞEHİRLERDEN GEÇECEK?

Hat Mersin'den başlayıp Adana ve Osmaniye üzerinden Gaziantep'e ulaşacak. Proje kapsamında 21 istasyon yapılıyor; güzergah üzerinde 12 tünel, 10 viyadük ve 35 köprü var. Çukurova Havalimanı da hatta bağlanacak. Bakan Uraloğlu, hattın Mersin Limanı ile Gaziantep'teki organize sanayi bölgeleri arasındaki yük taşımacılığını hızlandıracağını söyledi; yılda 3,1 milyon yolcu ile 37,1 milyon ton yük taşınması bekleniyor.

HANGİ BÖLÜMLER TAMAMLANDI?

Uraloğlu'nun 2 Kasım'daki açıklamasına göre Tarsus şehir geçişinde kazı ile alt ve üst döşeme betonarme işleri bitti. Çukurova Havalimanı bağlantısının üstyapısı tamam. Seyhan ve Çukurova viyadükleri bitirildi, Toprakkale ile Mamure arasındaki 17 kilometrelik bölümde de üstyapı imalatları sona erdi. Gaziantep tarafındaki Nurdağı tünellerinde ise kaplama betonu ile flüt imalatları tamamlandı.