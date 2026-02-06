Meleklerin Mucizesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Meleklerin Mucizesi filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Meleklerin Mucizesi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Meleklerin Mucizesi filmini izleyecek olanların merak ettiği Meleklerin Mucizesi konusu nedir, Meleklerin Mucizesi oyuncuları kimler ve Meleklerin Mucizesi özeti gibi konuları inceliyoruz.

MELEKLERİN MUCİZESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Meleklerin Mucizesi, geçmişte yaşadığı acı olayların izlerini silemeyen ve kendini affedemeyen Hakan'ın hikâyesini konu alıyor. Hayatını mutsuzluk, pişmanlık ve içsel çatışmalar içinde sürdüren Hakan'ın kaderi, beklenmedik bir şekilde bir "melekle" yollarının kesişmesiyle tamamen değişir.

Bu gizemli karşılaşma, Hakan'ın hayatında mucizelerin kapısını aralarken; umut, aşk ve yeniden başlama duygusu ön plana çıkar. Romantik komedi türündeki film, dramatik anlatımını sıcak ve yer yer mizahi bir atmosferle harmanlayarak izleyiciye duygusal bir yolculuk sunar.

Filmin yapımcılığını Nur Türkşen üstlenirken, senaryo Alev Toprakoğlu Uzma ile birlikte kaleme alınmıştır. Yönetmen koltuğunda ise Biray Dalkıran yer almaktadır. Başrollerde Hakan Türkşen ve Gaye Gürsel bulunur.

MELEKLERİN MUCİZESİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Filmin zengin oyuncu kadrosunda Türk sinemasının sevilen isimleri yer alıyor:

• Hakan Türkşen

• Gaye Gürsel

• Cem Kılıç

• Altan Erkekli

• Ayşen Gruda

• Dilek Serbest

• Yıldız Asyalı

• Ferdi Atuner

• Seray Gözler

• Saydam Yeniay

• Murat Parasayar

• Sertaç Akkaya

Deneyimli oyuncuların performansları, filmin duygusal etkisini güçlendiren unsurlar arasında öne çıkıyor.

MELEKLERİN MUCİZESİ FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Meleklerin Mucizesi filmi 4 Nisan 2014 tarihinde sinemalarda vizyona girmiştir. Film Türkiye'de çekilmiştir. Ancak çekimlerin yapıldığı şehir ve mekanlara dair detaylı bilgiler kamuoyuyla paylaşılmamıştır.