Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu testi sonucu ne çıktı, pozitif mi negatif mi?

Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonrasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve ifadesi alındıktan sonra salıverilen Ela Rumeysa Cebeci hakkında uygulanan uyuşturucu testlerinin sonuçları belli oldu. Özellikle Mehmet Akif Ersoy'un test sonucunun olumlu ya da olumsuz olduğu sorusu gündemde yer aldı.

MEHMET AKİF ERSOY UYUŞTURUCU TESTİ SONUCU NE ÇIKTI?

Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan, ifadesinde, "Hiç uyuşturucu kullanmadım" diyen gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un testi pozitif çıktı. Ersoy'un kanında kokain maddesine rastlandı. Ayrıca gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin "kokain" ve "esrar" testleri pozitif çıktı. Spiker Meltem Acet'in ise sonuçları negatif çıktı.

