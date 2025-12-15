Haberler

Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu testi sonucu ne çıktı, pozitif mi negatif mi?

Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu testi sonucu ne çıktı, pozitif mi negatif mi?
Güncelleme:
Uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanarak cezaevine sevk edilen Mehmet Akif Ersoy ile gözaltı sürecinin ardından serbest bırakılan Ela Rumeysa Cebeci'nin yapılan madde kullanım testlerine ilişkin sonuçlar kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kapsamda, Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testinin pozitif mi yoksa negatif mi çıktığı merak konusu oldu.

Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonrasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve ifadesi alındıktan sonra salıverilen Ela Rumeysa Cebeci hakkında uygulanan uyuşturucu testlerinin sonuçları belli oldu. Özellikle Mehmet Akif Ersoy'un test sonucunun olumlu ya da olumsuz olduğu sorusu gündemde yer aldı.

MEHMET AKİF ERSOY UYUŞTURUCU TESTİ SONUCU NE ÇIKTI?

Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan, ifadesinde, "Hiç uyuşturucu kullanmadım" diyen gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un testi pozitif çıktı. Ersoy'un kanında kokain maddesine rastlandı. Ayrıca gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin "kokain" ve "esrar" testleri pozitif çıktı. Spiker Meltem Acet'in ise sonuçları negatif çıktı.

Uyuşturucu operasyonunda tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet Akif Ersoy ile gözaltına alındıktan sonra serbest kalan Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testi sonuçları pozitif çıktı.

Medya dünyasını sarsan uyuşturucu operasyonunda gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve beraberindeki 3 kişinin çeşitli suçlamalarla tutuklanmasının ardından çarpıcı bir gelişme yaşandı. Mehmet Akif Ersoy, spikerler Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet'in uyuşturucu testlerinin sonuçları çıktı.

Ersoy'un uyuşturucu testi pozitif çıktı. Ersoy'un kanında kokain maddesine rastlandı.

Spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin ise test sonuçlarının kokain ve esrar yönünden pozitif çıktığı bildirildi. Spiker Meltem Acet'in ise test sonuçları negatif çıktı. Diğer 5 kişinin de test sonuçları pozitif çıktı.

