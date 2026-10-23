MasterChef yeni bölüm ne zaman, Cumartesi – Pazar MasterChef yeni bölüm yayınlanacak mı?

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Merak edilen sorunun yanıtı net: MasterChef Türkiye, hafta sonu da yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında olacak. Yarışma, TV8’in 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar günlerine ait yayın akışında yeni bölümleriyle yer alıyor. Böylece MasterChef takipçileri, hafta sonu da mutfaktaki heyecanı kaldığı yerden izlemeye devam edecek. İşte MasterChef’in hafta sonu yayınına dair bilinenler.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye, bu akşam yayınlanan bölümün ardından 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar günlerinde de yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Yarışmanın yayın programında herhangi bir aksama bulunmuyor.

CUMARTESİ MASTERCHEF YENİ BÖLÜM VAR MI?

Evet. MasterChef Türkiye, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü TV8’in yayın akışında yeni bölümüyle yer alıyor. Yarışma, cumartesi akşamı da izleyiciyle buluşacak.

PAZAR MASTERCHEF YENİ BÖLÜM VAR MI?

Evet. MasterChef Türkiye, 25 Ekim 2026 Pazar günü de yeni bölümüyle TV8 ekranlarında olacak. Pazar akşamı yayınlanacak bölüm de yayın akışında yer alıyor.