MasterChef yeni bölüm ne zaman, Cumartesi – Pazar MasterChef yeni bölüm yayınlanacak mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye’nin takipçileri, hafta sonu yayın akışını merak ediyor. Yarışmanın cumartesi ve pazar günleri de ekrana gelip gelmeyeceğini araştıran izleyiciler, “MasterChef yeni bölüm ne zaman?” ve “Cumartesi – Pazar MasterChef yeni bölüm yayınlanacak mı?” sorularına yanıt arıyor.
Merak edilen sorunun yanıtı net: MasterChef Türkiye, hafta sonu da yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında olacak. Yarışma, TV8’in 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar günlerine ait yayın akışında yeni bölümleriyle yer alıyor. Böylece MasterChef takipçileri, hafta sonu da mutfaktaki heyecanı kaldığı yerden izlemeye devam edecek. İşte MasterChef’in hafta sonu yayınına dair bilinenler.
MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
MasterChef Türkiye, bu akşam yayınlanan bölümün ardından 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar günlerinde de yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Yarışmanın yayın programında herhangi bir aksama bulunmuyor.
CUMARTESİ MASTERCHEF YENİ BÖLÜM VAR MI?
Evet. MasterChef Türkiye, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü TV8’in yayın akışında yeni bölümüyle yer alıyor. Yarışma, cumartesi akşamı da izleyiciyle buluşacak.
PAZAR MASTERCHEF YENİ BÖLÜM VAR MI?
Evet. MasterChef Türkiye, 25 Ekim 2026 Pazar günü de yeni bölümüyle TV8 ekranlarında olacak. Pazar akşamı yayınlanacak bölüm de yayın akışında yer alıyor.
MASTERCHEF HAFTA SONU SAAT KAÇTA?
MasterChef Türkiye, hafta içi olduğu gibi hafta sonu da akşam kuşağında saat 20.00’de ekrana gelecek. Hafta sonu yayın akışlarında zaman zaman saat değişiklikleri yapılabildiği için izleyicilerin yayın öncesinde TV8’in güncel yayın akışını kontrol etmesi öneriliyor.
MASTERCHEF HANGİ KANALDA?
MasterChef Türkiye, uzun yıllardır olduğu gibi bu sezon da TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmayı izlemek isteyenler, yayın saatinde TV8’i açarak yeni bölümleri takip edebilir.
MASTERCHEF CANLI NEREDEN İZLENİR?
MasterChef Türkiye’yi internet üzerinden izlemek isteyenler, TV8’in resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasını kullanabilir. Önceki bölümler ve yarışmadan öne çıkan anlar da TV8’in resmi dijital platformlarında izleyicilere sunuluyor.
İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT
Sosyal medyada “MasterChef canlı izle” başlığıyla paylaşılan bağlantılar, çoğunlukla resmi olmayan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi riskler taşıyor. Yarışma zaten TV8’den şifresiz yayınlandığı için resmi kanalların tercih edilmesi öneriliyor.