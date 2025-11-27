MasterChef'te kim elendi? 26 Kasım Çarşamba MasterChef'ten kim gitti?

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda yer aldığı MasterChef Türkiye'de haftanın ilk takım oyununda üstün performans sergileyen kırmızı takım, mavi takımı geride bırakarak dokunulmazlığı kazandı. Peki MasterChef'te elenen yarışmacı kimdi? 26 Kasım tarihinde yarışmadan kim ayrıldı?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda yer aldığı MasterChef Türkiye'de haftanın ilk takım oyununda üstün performans sergileyen kırmızı takım, mavi takımı geride bırakarak dokunulmazlığı elde etti.

Takım oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık mücadelesi için yeniden tezgâh başına geçti. Üç ismin yarıştığı etapta en başarılı tabağı hazırlayan Sezer, bireysel dokunulmazlığın sahibi olarak eleme potasından çıkmayı başardı.

POTAYA GİDEN İSİMLER

Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasına giren yarışmacılar şu şekilde belirlendi:

1- Mert

2- Ayla

3- Murat Can

4- Çağatay

YARIŞMAYA VEDA EDEN İSİM

Çarşamba akşamı gerçekleşen eleme turunda, potadaki yarışmacıların performansları değerlendirildi. Gecenin sonunda en düşük performansı sergileyen isim Murat Can oldu ve MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı olarak açıklandı.