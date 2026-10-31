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MasterChef ödülü ne kadar, kaç TL? MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

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MasterChef ödülü ne kadar, kaç TL? MasterChef ödül oyununu kim kazandı?
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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye’de haftanın ödül oyunu heyecanı yaşandı. İki etaptan oluşan ödül oyununda takımlar ve ardından bireysel olarak yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Bölümün ardından izleyiciler, “MasterChef ödülü ne kadar, kaç TL?” ve “ödül oyununu kim kazandı?” sorularına yanıt arıyor.

Masterchef Türkiye’nin 30 Ekim 2026 Cuma akşamı yayınlanan bölümünde gerçekleştirilen ödül oyununu mavi takımdan Ayşe kazandı. Şeflerin açıkladığı bilgilere göre ödül oyununun kazananı, 100 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi oldu. İşte MasterChef ödül oyununa dair tüm ayrıntılar.

MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE KADAR, KAÇ TL?

MasterChef Türkiye’de 30 Ekim akşamı gerçekleştirilen ödül oyununu kazanan yarışmacıya 100 bin TL para ödülü verildi. Şefler tarafından açıklanan bu ödül, bireysel etapta en iyi tabağı çıkaran yarışmacının oldu.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

30 Ekim 2026’da yayınlanan bölümde ödül oyununu mavi takımdan Ayşe kazandı. Bireysel etapta en iyi tabağı çıkaran Ayşe, 100 bin TL’lik para ödülünün sahibi oldu.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ödül oyununun ilk etabında kırmızı ve mavi takımlar karşı karşıya geldi. Şefler, yarışmacılardan Lübnan mutfağına ait humus ve manakiş bi zaatar, tajen samak, mutebbel, tabule, muhammara, batata harra ve savdet ceç yemeklerinden oluşan bir menü hazırlamalarını istedi. Şeflerin istediği menüyü daha başarılı şekilde hazırlayan mavi takım, ilk etabın kazananı oldu.

İKİNCİ ETAPTA NE OLDU?

Ödül oyununun ikinci etabında, ilk etabı kazanan mavi takımın yarışmacıları bireysel olarak birbirleriyle yarıştı. Bu etapta şeflerden en yüksek beğeniyi alan tabağı hazırlayan Ayşe, ödülün sahibi oldu.

MASTERCHEF JÜRİSİNDE KİMLER VAR?

MasterChef Türkiye 2026’nın jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alıyor. Üç şef, yarışmacıların hazırladığı tabakları değerlendirerek oyunların ve haftanın kazananlarını belirliyor.

MASTERCHEF HANGİ KANALDA?

MasterChef Türkiye, TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmanın yeni bölümleri ve tekrarları TV8’in yayın akışında yer alırken, programın önceki bölümleri kanalın dijital platformları üzerinden izlenebiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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