MasterChef ödülü ne kadar, kaç TL? MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

Masterchef Türkiye’nin 30 Ekim 2026 Cuma akşamı yayınlanan bölümünde gerçekleştirilen ödül oyununu mavi takımdan Ayşe kazandı. Şeflerin açıkladığı bilgilere göre ödül oyununun kazananı, 100 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi oldu. İşte MasterChef ödül oyununa dair tüm ayrıntılar.

MasterChef Türkiye’de 30 Ekim akşamı gerçekleştirilen ödül oyununu kazanan yarışmacıya 100 bin TL para ödülü verildi. Şefler tarafından açıklanan bu ödül, bireysel etapta en iyi tabağı çıkaran yarışmacının oldu.

30 Ekim 2026’da yayınlanan bölümde ödül oyununu mavi takımdan Ayşe kazandı. Bireysel etapta en iyi tabağı çıkaran Ayşe, 100 bin TL’lik para ödülünün sahibi oldu.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ödül oyununun ilk etabında kırmızı ve mavi takımlar karşı karşıya geldi. Şefler, yarışmacılardan Lübnan mutfağına ait humus ve manakiş bi zaatar, tajen samak, mutebbel, tabule, muhammara, batata harra ve savdet ceç yemeklerinden oluşan bir menü hazırlamalarını istedi. Şeflerin istediği menüyü daha başarılı şekilde hazırlayan mavi takım, ilk etabın kazananı oldu.

İKİNCİ ETAPTA NE OLDU?

Ödül oyununun ikinci etabında, ilk etabı kazanan mavi takımın yarışmacıları bireysel olarak birbirleriyle yarıştı. Bu etapta şeflerden en yüksek beğeniyi alan tabağı hazırlayan Ayşe, ödülün sahibi oldu.