MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı 19 Aralık Cuma?

Masterchef All Star Altın Kupa etabında dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Haftanın dördüncü dokunulmazlığını elde etmek isteyen mavi ve kırmızı takımlar mutfakta bir kez daha kozlarını paylaşıyor. 19 Aralık Cuma akşamı oynanan MasterChef dokunulmazlık oyununda kazanan taraf kim oldu?

MASTERCHEF'TE BU HAFTA TAKIMLAR NASIL ŞEKİLLENDİ?

MasterChef'te yeni haftaya girilirken takımlar netlik kazandı. Yarışmacılar mavi ve kırmızı olmak üzere iki ayrı ekipte yer aldı.

Mavi Takım

Kıvanç (Takım Kaptanı)

Çağatay

Barbaros

Özkan

Hakan

Ayaz

Batuhan

Alican

Tolga

Kırmızı Takım

Dilara (Takım Kaptanı)

Sergen

Eren

Kerem

Sezer

Eda

Erim

Beyza

Hasan

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden ekipte bireysel dokunulmazlık için rekabet kızışacak. Yarışmacılar, şeflerden en yüksek puanı alabilmek adına mutfakta tüm hünerlerini sergileyecek. Gün sonunda en başarılı tabağı hazırlayan isim bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN KİM OLDU?

MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu öncesinde heyecan dorukta. Şeflerin yapacağı değerlendirmelerin ardından dördüncü dokunulmazlık oyununun kazananı gecenin sonunda netlik kazanacak.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın eleme adayları henüz belli olmadı. Eleme potasına girecek yarışmacılar, takım içi oylamanın ardından netleşecek. Gelişmeler yaşandıkça detaylar paylaşılacak.