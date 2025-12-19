MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı 19 Aralık Cuma?
MasterChef'te son takım mücadelesi öncesi heyecan zirveye çıktı. Daha önce oynanan son dokunulmazlık oyununda galip gelen ekip kırmızı takım olmuş, mavi takımda yer alan Çağatay ise eleme adayı olarak potaya girmişti. Peki 19 Aralık Cuma günü oynanan MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Masterchef All Star Altın Kupa etabında dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Haftanın dördüncü dokunulmazlığını elde etmek isteyen mavi ve kırmızı takımlar mutfakta bir kez daha kozlarını paylaşıyor. 19 Aralık Cuma akşamı oynanan MasterChef dokunulmazlık oyununda kazanan taraf kim oldu?
MASTERCHEF'TE BU HAFTA TAKIMLAR NASIL ŞEKİLLENDİ?
MasterChef'te yeni haftaya girilirken takımlar netlik kazandı. Yarışmacılar mavi ve kırmızı olmak üzere iki ayrı ekipte yer aldı.
Mavi Takım
Kıvanç (Takım Kaptanı)
Çağatay
Barbaros
Özkan
Hakan
Ayaz
Batuhan
Alican
Tolga
Kırmızı Takım
Dilara (Takım Kaptanı)
Sergen
Eren
Kerem
Sezer
Eda
Erim
Beyza
Hasan
MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekipte bireysel dokunulmazlık için rekabet kızışacak. Yarışmacılar, şeflerden en yüksek puanı alabilmek adına mutfakta tüm hünerlerini sergileyecek. Gün sonunda en başarılı tabağı hazırlayan isim bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN KİM OLDU?
MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu öncesinde heyecan dorukta. Şeflerin yapacağı değerlendirmelerin ardından dördüncü dokunulmazlık oyununun kazananı gecenin sonunda netlik kazanacak.
MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI AÇIKLANDI MI?
Haftanın eleme adayları henüz belli olmadı. Eleme potasına girecek yarışmacılar, takım içi oylamanın ardından netleşecek. Gelişmeler yaşandıkça detaylar paylaşılacak.