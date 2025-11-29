MasterChef ceketi kim kazandı, kim elendi, 29 Kasın Cumartesi kim gitti?

Masterchef'te eleme gecesi tüm heyecanıyla devam ediyor. Potada yer alan yarışmacılar, yarışmada kalabilmek için mutfaktaki yeteneklerini en üst seviyede göstermeye hazırlanıyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun belirlediği ilk etap teması elma olurken, ikinci etabın konusu ise Danilo Şef'in özel tarifi "Kalkan" oldu. Peki, 29 Kasım Cumartesi günü MasterChef ceketinin sahibi kim oldu, yarışmadan hangi isim elendi?

MASTERCHEF CEKETİ KİM KAZANDI?

MasterChef'te ceket için mücadele edilecek. Henüz mücadele sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Haftanın sonunda potaya gönderilen yarışmacılar şöyle oldu:

• Sezer

• Çağatay

• Ayla

• Mert

Bu dört isim, MasterChef macerasına devam edebilmek için eleme gecesinde en iyi tabağı çıkarmaya çalışacak.

MASTERCHEF KİM ELENDİ, 2025 ELEME SONUCU BELLİ OLDU MU?

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı hız kesmeden sürüyor. Zorlu etapların yaşanacağı eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda edecek. Ancak yarışmadan elenen isim henüz açıklanmadı. Eleme sonucu belli olduğunda güncel bilgi paylaşılacak.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyununda başarılı performans sergileyen mavi takım, gecenin kazananı oldu. Takım üyeleri, aldıkları galibiyetle birlikte 150 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.