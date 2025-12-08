Masterchef Altın Kupa dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

Yeni haftaya dokunulmazlık oyunu ile giriş yapan MasterChef All Star Altın Kupa'da kırmızı ve mavi takım, krokan bush hazırlamak için zamanla yarıştı. Rekabetin doruğa çıktığı bölümde dokunulmazlığı elde eden ekip ve eleme potasına adını yazdıran yarışmacılar yine gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk eleme adayları, dokunulmazlık oyununu kaybeden takım içerisinden belirlenecek. Yarışmacıların potaya gireceği anlar yayınlandığında detaylar paylaşılarak habere eklenecek.

MASTERCHEF ALTIN KUPA YARIŞMACILARI

MasterChef Altın Kupa'da mücadele eden isimler şöyle:

• Eren

• Dilara

• Sergen

• Semih

• Alican

• Kerem

• Beyza

• Hasan

• Kıvanç

• Barış

• Batuhan

• Erim

• Tolga

• Ayaz

• Hakan

• Çağatay

• Eda

• Barbaros

KADROYA İKİ İSİM DAHA KATILACAK

Programın ilk bölümünde formatla ilgili açıklama yapan Somer Şef, bu sezonun şampiyonu Sezer ile finalist Özkan'ın ilerleyen haftalarda Altın Kupa kadrosuna dahil olacağını duyurdu. Bu iki ismin katılmasıyla yarışmada rekabetin daha da kızışması bekleniyor.