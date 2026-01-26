Manchester City ile Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, müsabakanın yayın saati ve yayıncı bilgileri ile yayının şifresiz olup olmadığını merak ediyor. Manchester City Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Manchester City Galatasaray muhtemel 11'leri ve maç kadrosu!

MANCHESTER CITY – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta. Manchester City ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği kritik mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Dev maç, Türkiye genelinde milyonlarca izleyici tarafından ücretsiz şekilde takip edilebilecek.

MANCHESTER CITY – GALATASARAY MAÇI TRT 1 CANLI İZLEME BİLGİLERİ

TRT 1 yayını;

Digiturk 23,

D Smart 26,

Kablo TV 22,

Tivibu 22,

Turkcell TV+ 21,

Fil Box 20,

Vodafone TV 21

kanalları üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve TRT'nin dijital platformları aracılığıyla da karşılaşma şifresiz olarak takip edilebilecek.

MANCHESTER CITY – GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Manchester City ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, 28 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

MANCHESTER CITY – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dev karşılaşma, futbolseverlerin merakla beklediği üzere saat 23.00'te başlayacak.

MANCHESTER CITY – GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu mücadele, İngiltere'nin Manchester kentinde bulunan Etihad Stadyumu'nda oynanacak. Galatasaray, Avrupa arenasında güçlü rakibi Manchester City karşısında önemli bir sınav verecek.

MANCHESTER CİTY GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City : Donnarumma, Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Nathan Ake, Rayan Ait-Nouri, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva, Rayan Cherki, Phil Foden, Jeremy Doku, Erling Haaland

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, İlkay Gündoğan, Sane, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen