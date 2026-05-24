Manchester City Aston Villa maçı hangi kanalda, Manchester City Aston Villa maçı nereden CANLI izlenir?

MANCHESTER CITY – ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İngiltere Premier Lig’de oynanacak Manchester City – Aston Villa karşılaşmasının yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kritik mücadele, Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Maçın yayın saati ve platform detayları taraftarların gündeminde yer alıyor.

MANCHESTER CITY – ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Premier Lig’in önemli maçlarından biri olan Manchester City – Aston Villa karşılaşması 24 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak. Mücadele saat 18.00’de başlayacak ve futbolseverlere yüksek tempolu bir 90 dakika sunacak.

MANCHESTER CITY – ASTON VILLA MAÇI HANGİ PLATFORMDAN İZLENİR?

Karşılaşma Bein Sports 2 üzerinden canlı yayınlanacak. Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ve Türksat uydusu aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecek olan maç, aynı zamanda dijital platformlar üzerinden de takip edilebilecek.

MANCHESTER CITY – ASTON VILLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Premier Lig mücadelesi Manchester’da bulunan Etihad Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi Manchester City, taraftarı önünde Aston Villa’yı ağırlayacak.

FUTBOLSEVERLER HEYECANI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

İki güçlü takımın karşı karşıya geleceği mücadele öncesi futbolseverler büyük heyecan yaşarken, maçın sonucu Premier Lig sıralaması açısından kritik önem taşıyor. Karşılaşmaya dair tüm detaylar spor gündeminde yakından takip ediliyor.