Manavgat okullar tatil mi, 13 Şubat Cuma Manavgat'ta okul yok mu (Manavgat Kaymakamlığı )?

Hava koşullarının olumsuz seyretmesiyle birlikte 13 Şubat Cuma Manavgat'ta okullar tatil mi sorusu gündemin ilk sıralarına yükseldi. Öğrenci, veli ve öğretmenler Manavgat Kaymakamlığı kar tatili ile ilgili yapılacak resmi açıklamayı yakından takip ediyor.

MANAVGAT HAVA DURUMU

Manavgat'ta yarın gün boyu kuvvetli yağmur, gece ise hafif yağmur bekleniyor; en yüksek sıcaklık 16°C, en düşük sıcaklık ise 13°C olacak.

Bölge genelinde güneyden esen 27 mph hızındaki rüzgar ve %86 nem oranıyla birlikte yağış ihtimali gün içinde %94 seviyelerine kadar çıkacak.

ANTALYA DOĞU İLÇELERİNDE SAĞANAK ALARMI

Antalya'nın doğu kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji uzmanları; özellikle metrekareye düşecek yağış miktarının sel ve su baskınlarına yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Bu uyarıların ardından ulaşımda aksamalar yaşanırken, öğrenci ve velilerin ana gündem maddesi "Okullar tatil mi?" sorusu oldu.

ALANYA'DA EĞİTİME HAVA ENGELİ

Olumsuz hava şartlarının en yoğun hissedildiği ilçelerden biri olan Alanya'da, yerel yönetim ve kaymakamlık koordinesinde alınan kararla okullar bir gün süreyle tatil edildi. Alanya'daki şiddetli rüzgar ve sağanağın risk teşkil etmesi sebebiyle öğrencilerin güvenliği ön planda tutuldu.

MANAVGAT VE GAZİPAŞA'DA SON DURUM

Alanya'daki tatil haberinin ardından komşu ilçe Manavgat'ta da beklenti arttı. Ancak şu anki verilere göre Manavgat ve Gazipaşa ilçeleri için yetkili makamlardan gelmiş resmi bir tatil kararı bulunmuyor. Bu bölgelerde eğitim öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde devam ediyor.

RESMİ AÇIKLAMALAR TAKİP EDİLİYOR

Hava durumundaki ani değişimler nedeniyle Manavgat Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesapları mercek altına alınmış durumda. Gece saatlerinde yağışın şiddetini artırması ihtimaline karşı yeni bir duyuru yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor.