Malatya deprem mi oldu, 24 Mayıs Malatya Pütürge deprem şiddeti kaç?

Malatya’nın Pütürge ilçesinde 24 Mayıs tarihinde meydana geldiği iddia edilen deprem sonrası “Malatya deprem mi oldu?” sorusu vatandaşların gündemine oturdu. Bölgede hissedilen sarsıntının ardından depremle ilgili ilk bilgiler ve merkez üssüne dair detaylar merak konusu oldu.

“24 Mayıs Malatya Pütürge deprem şiddeti kaç?” sorusu ise sosyal medyada en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Yaşanan sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve çevre ilçelerde hissedilme durumu hakkında resmi açıklamalar bekleniyor.

MALATYA PÜTÜRGE’DE DEPREM OLDU

Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 22.36’da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken, AFAD tarafından depreme ilişkin ilk veriler paylaşıldı. Bölgede hissedilen deprem sonrası vatandaşlar durumu sosyal medyada da gündeme taşıdı.

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

AFAD’ın açıkladığı bilgilere göre depremin merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesi olarak belirlendi. Saat 22.36’da meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 4.0 olarak ölçülürken, yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

BÖLGEDE PANİK YAŞANDI

Depremin ardından Pütürge ve çevre ilçelerde kısa süreli panik yaşandı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmezken, ekiplerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

SON DURUM TAKİP EDİLİYOR

Yetkililer, bölgede artçı sarsıntı ihtimaline karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Depreme ilişkin gelişmeler AFAD ve yerel kaynaklar tarafından takip edilmeye devam ediyor.

Osman DEMİR
