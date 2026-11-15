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Lizge Cömert kimdir? Susuz Yaz'ın yeni Bahar'ı Lizge Cömert ne mezunu?

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Lizge Cömert kimdir? Susuz Yaz'ın yeni Bahar'ı Lizge Cömert ne mezunu?
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Lizge Cömert kimdir? Kanal D için çekilen Susuz Yaz dizisinde Bahar'ı oynayan Lizge Cömert, Kardeşlerim'in Süsen'i ve Çarpıntı'nın Aslı'sı olarak tanınıyor. Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu oyuncu, Antalya'daki COP31 kapsamında düzenlenen gösterimde aynı rolü 1963'te sinemada oynayan Hülya Koçyiğit'le yan yana oturdu. Oyuncu hakkında bilinenler haberimizde.

Lizge Cömert, Kanal D için çekilen Susuz Yaz dizisinde Bahar'ı oynayan oyuncu. Kardeşlerim'in Süsen'i ve Çarpıntı'nın Aslı'sı olarak tanınan Cömert, Antalya'daki COP31 kapsamında aynı rolü 1963 yapımı filmde oynayan Hülya Koçyiğit'le aynı söyleşiye katıldı.

LİZGE CÖMERT KİMDİR?

Lizge Cömert, televizyon dizileriyle tanınan bir oyuncu. Geniş kitleler onu ATV'de yayınlanan Kardeşlerim'deki Süsen rolüyle tanıdı. Dört sezon süren dizide Süsen'i baştan sona o oynadı.

Kardeşlerim'den sonra Star TV'nin Çarpıntı dizisinde başrole geçti. Kalbi zayıf ama iradesi güçlü bir genç kadın olan Aslı'yı canlandırdığı dizide Kerem Bürsin, Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu'yla aynı kadrodaydı.

LİZGE CÖMERT NE MEZUNU?

Lizge Cömert, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun. Mimarlık eğitimini İstanbul'daki bu üniversitede aldı.

LİZGE CÖMERT SUSUZ YAZ'DA KİMİ OYNUYOR?

Lizge Cömert, Susuz Yaz dizisinde Bahar'ı canlandırıyor. Necati Cumalı'nın romanından uyarlanan dizi Ay Yapım imzası taşıyor ve Kanal D'de yayınlanacak; yönetmeni Yusuf Pirhasan, senaristi Sema Ergenekon. Hikâye 1970'lerde Çarlak Köyü'nde geçiyor. Mert Ramazan Demir Osman'ı, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç Hasan'ı oynuyor. Çekimler Adana'da sürüyor.

Bahar'ı sinemada Hülya Koçyiğit oynamıştı. Metin Erksan'ın 1963 yapımı Susuz Yaz filmi Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü aldı; Koçyiğit için de ilk sinema rolüydü.

LİZGE CÖMERT COP31'DE NE DEDİ?

Lizge Cömert, Koçyiğit'e duyduğu hayranlığı anlattı ve aynı hikâyeyi ikisinin farklı biçimde yorumlayacağını söyledi. Oyuncu, söyleşi için Adana'daki çekimlerden Antalya'ya geldi. COP31'deki programda önce Susuz Yaz filmi gösterildi, ardından iki oyuncunun katıldığı söyleşi yapıldı.

Hülya Koçyiğit de film afişinin önünde Cömert'in elini tuttu ve yeni diziyi izlemeyi beklediğini söyledi. Koçyiğit, filmin İzmir Urla'daki Bademler köyünde geçtiğini, gerçek bir olaya dayandığını anlattı; suyun tek bir kişinin olamayacağını söyledi.

LİZGE CÖMERT HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Lizge Cömert'in ekrandaki ilk büyük işi Kardeşlerim'deki Süsen'di. Ardından Çarpıntı'da Aslı'yı oynadı. Şimdi de Kanal D'nin Susuz Yaz'ında Bahar olarak kamera karşısında.

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