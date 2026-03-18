Liverpool Galatasaray maçının hakemi mi değişti, hakem neden değişti?
Liverpool ile Galatasaray arasında oynanacak kritik maç öncesi hakem kadrosunda sürpriz bir değişiklik yaşandı. Maçın baş hakemi değiştirildi ve futbolseverler "Hakem neden değişti?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar ve resmi açıklamalar…
LİVERPOOL-GALATASARAY MAÇINDA ŞOK GELİŞME
Liverpool ile Galatasaray arasındaki heyecan dolu karşılaşmada beklenmedik bir durum yaşandı. Maçın baş hakemi Szymon Marciniak sakatlanınca, oyun dördüncü hakem Pawel Raczkowski tarafından yönetilmeye başlandı.
PAWEL RACZKOWSKI OYUNA HAKİM OLACAK
Szymon Marciniak'ın sakatlığı sonrası sahaya çıkan Raczkowski, UEFA ve FIFA organizasyonlarında deneyimli bir hakem olarak tanınıyor. Maçın temposunu ve oyuncuların disiplinini kontrol etmesi bekleniyor. Taraftarlar ise hakem değişikliğinin maçın akışına etkisini merak ediyor.