Liverpool Galatasaray maçının hakemi mi değişti, hakem neden değişti?

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool – Galatasaray karşılaşmasında hakem değişikliği dikkat çekti. Orijinal hakemin kadrodan çıkarılmasının ardından yeni hakem atandı. Peki, bu değişikliğin nedeni ne? İşte maç öncesi son gelişmeler ve açıklanan sebep…

LİVERPOOL-GALATASARAY MAÇINDA ŞOK GELİŞME

Liverpool ile Galatasaray arasındaki heyecan dolu karşılaşmada beklenmedik bir durum yaşandı. Maçın baş hakemi Szymon Marciniak sakatlanınca, oyun dördüncü hakem Pawel Raczkowski tarafından yönetilmeye başlandı.

PAWEL RACZKOWSKI OYUNA HAKİM OLACAK

Szymon Marciniak'ın sakatlığı sonrası sahaya çıkan Raczkowski, UEFA ve FIFA organizasyonlarında deneyimli bir hakem olarak tanınıyor. Maçın temposunu ve oyuncuların disiplinini kontrol etmesi bekleniyor. Taraftarlar ise hakem değişikliğinin maçın akışına etkisini merak ediyor.